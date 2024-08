Zehntausende Swifties lauschen live ihrem Idol – gratis

STORY: Fans des US-amerikanischen Popstars Taylor Swift bildeten am Samstag seit den frühen Morgenstunden vor dem Münchner Olympiastadion eine lange Schlange. In Erwartung, dass sich die Pforten der Event-Location öffneten. Insgesamt wurden rund 150.000 Konzertbesucher erwartet. Pia Lippmann, Swift-Fan: «Also, ich bin schon seit um sechs Uhr heute Morgen da und ich freue mich natürlich auch am meisten auf Taylor Swift, auf die ganze Atmosphäre, auf die ganzen Lieder und das ganze Konzert einfach.» Michelle Reisch, Swift-Fan: «Ich meine, hallo, Taylor ist einfach eine Hammerbraut. Die kann viel, die macht viel. Und allein, dass sie uns das hier ermöglicht. Nach dieser ganzen Pause mit Corona und allem ist das echt der Hammer.» Samantha Jacobs, Swift-Fan: «Also ich bin so seit 6 Uhr da und ich freue mich einfach die ganze Community hier. Die Gemeinschaft die es hier gibz, das ist ganz krass, weil wir sitzen jetzt hier seit 6 Uhr und wir haben schon. Ich habe meine Ukulele mitgenommen und wir haben schon zusammen gesungen und haben hier Lieder herumgegrölt, zusammen. Wir haben Freundschaftsbänder getauscht. Wir haben uns gegenseitig uns gegenseitig die 13 auf die Hand gemalt und so. Es sind so viele Rituale, die entstanden sind, durch die Eras-Tour. Es macht so viel Spass davon Teil zu sein und so in der Gruppe zu sein. Ja, und das ist einfach total toll.» Chang Bowey, Swift-Fan: «Ich komme aus China und bin vor allem wegen Taylor nach München gekommen. Taylor Swift ist für mich eine wirklich starke Frau. Sie hat so viel Power und hat mir geholfen, meine Schwierigkeiten im Leben zu überwinden.» Zehntausende Swifties, wie Taylor-Swift-Fans auch genannt werden, die hingegen keine Konzertkarten ergattern konnten, versammelten sich am Abend auf dem Münchner Olympiaberg, um so gratis und gemeinsam das Konzert der Eras-Tour mitverfolgen zu können.

31.07.2024