Train-Bassist Charlie Colin rutscht in Dusche aus und stirbt

Train-Gründer Charlie Colin ist in Brüssel bei einem tragischen Unfall in der Dusche ums Leben gekommen. Seine Mutter bestätigte den Vorfall.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Charlie Colin, Gründungsmitglied der Band Train, starb bei einem Unfall in der Dusche in Brüssel, während er das Haus eines Freundes hütete.

Sein Tod wurde erst bemerkt, als seine Freunde nach fünf Tagen aus dem Urlaub zurückkehrten.

Colin verliess die Band Train 2003 und unterrichtete zuletzt Musik in Brüssel; er hatte kürzlich den Soundtrack für einen Film fertiggestellt. Mehr anzeigen

Die Mutter des US-amerikanischen Musikers gab dem Nachrichtenportal «TMZ» bekannt, dass ihr Sohn bei einem Unfall in der Dusche verstorben sei. Colin hielt sich in Brüssel auf, um das Haus eines Freundes zu hüten, als er in der Dusche ausrutschte und starb.

Wann genau er verstarb, ist unklar. Laut seiner Mutter wurde sein Tod erst bemerkt, als seine Freunde vor fünf Tagen aus dem Urlaub zurückkehrten. Colin war Gründungsmitglied der Band Train, die sich Mitte der 1990er-Jahre formierte.

Zur Band gehörten auch Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford und Scott Underwood. Mit ihrem Debütalbum «Train» erreichten sie 1998 den Durchbruch und gewannen 2002 zwei Grammys. Zu ihren bekanntesten Songs zählen «Drops of Jupiter» und «Hey, Soul Sister». Colin war jedoch nicht mehr Teil der Band, als «Hey, Soul Sister» 2009 veröffentlicht wurde, da er die Band 2003 verlassen hatte.

«Zu schön, um wahr zu sein»

Ein möglicher Grund für seinen Ausstieg war Drogenmissbrauch. Im letzten Jahr sagte Colin in einem Interview im Podcast «Delphine‘s Circle»: «Es gab viele Dinge, die dazu geführt haben, dass ich gegangen bin, aber es ist wirklich eskaliert.» Er fügte hinzu: «Wir haben nie eine Pause gemacht. (...) Wir haben einfach nie aufgehört. Es ist so eine Sache, bei der man das Gefühl hat, dass es zu schön ist, um wahr zu sein.»

Zuletzt lebte Colin in Brüssel, wo er Musik am Konservatorium unterrichtete und in einem Studio arbeitete. Laut seiner Mutter hatte er kürzlich die Musik für einen Film fertiggestellt. Am 12. Mai veröffentlichte Colin seinen letzten Instagram-Beitrag, in dem er seiner Mutter zum Muttertag ein Foto und liebevolle Worte widmete und sie als «schönste, intelligenteste Frau» bezeichnete.

