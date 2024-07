Travis Scott performt auf seiner aktuellen «Circus Maximus»-Tour im November 2023 im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien. KEYSTONE

Ein Fan zündet mitten im Konzert von Travis Scott eine Pyrofackel und sorgt für Aufregung im Zürcher Hallenstadion. Der US-Rapper reagiert prompt und unterbricht die Show, bis die Situation unter Kontrolle ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Während des Konzerts von Travis Scott in Zürich zündete ein Fan eine Pyrofackel, was zu einem Unterbruch führte.

Travis Scott stoppte die Show und forderte die Sicherheitskräfte auf, den Verursacher herauszuschmeissen.

Danach konnte das Konzert ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt werden. Mehr anzeigen

Hip-Hop-Superstar Travis Scott machte am 5. Juli mit seiner «Utopia – Circus Maximus» World Tour im Zürcher Hallenstadion halt.

Mehrere seiner Nummer-Eins-Singles landeten in den Billboard Hot 100 Charts; darunter «Sicko Mode» mit Drake oder «Highest in the Room».

Travis Scott (33) weiss, wie man dem Publikum einheizt. Doch während Scotts Rap-Show im Hallenstadion unterbricht er seinen Auftritt plötzlich: Ein Fan hat mitten im Hallenstadion eine Pyrofackel gezündet, berichtet «blick.ch».

Der Rapper verstummt, die Musik stoppt. Der Konzertunterbruch dauert so lange, bis die Sicherheitsleute den Verursacher gefunden und aus dem Stadion herausgeworfen haben.

Ein Video auf Tiktok zeigt, wie der Fan mitten unter den Konzertbesucher*innen den Pyro zündet und damit herumtanzt. Travis Scott fackelt nicht lange herum und bittet die Security: «Los schnappt ihn euch.». Erst danach geht das Konzert weiter.

Travis Scott: Sänger und Modemacher

Travis Scott, der mit bürgerlichem Namen Jacques Berman Webster II. heisst, ist nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern auch ein einflussreicher Modemacher und Unternehmer.

Seine Zusammenarbeit mit Nike und Dior hat ihm Kultstatus in der Modewelt verschafft. Mit seinen eigenen Modemarken zeichnet er sich zudem durch einen unverwechselbaren Stil aus, der Streetwear mit High Fashion verbindet.

Der Rapper hat bis Anfang 2023 eine fünfjährige On-Off-Beziehung mit US-Realitystar Kylie Jenner geführt, bekannt durch die Serie «Keeping Up with the Kardashians». Das Paar hat zwei Kinder.

