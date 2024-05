Auf einem Überwachungsvideo aus dem Jahr 2016 ist zu sehen, wie der US-Rapper Sean «Diddy» Combs seine damalige Freundin misshandelt. Die Aufnahmen decken sich mit Schilderungen in der Klage von der Frau gegen den Musiker. Dieses Bild des Ex-Paares entstand im Jahr 2017. Bild: imago/APress

Er stösst sie auf den Boden und tritt nach ihr: Auf einem Video ist zu sehen, wie Sean «Diddy» Combs seine Ex-Freundin Cassandra Ventura misshandelt. Die Bilder decken sich mit Schilderungen ihrer Klage gegen den Rapper.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf einem Überwachungsvideo aus dem Jahr 2016 ist zu sehen, wie Rapper Sean «Diddy» Combs seine Ex-Freundin Cassandra Ventura misshandelt.

Auf den vom US-amerikanischen TV-Sender CNN ausgestrahlten Aufnahmen ist zu sehen, wie der Rapper die R&B-Sängerin im Gang eines Hotels mutmasslich mit Faustschlägen und Fusstritten traktiert.

Die Aufnahmen im Video decken sich mit Schilderungen der Frau in ihrer Klage gegen den heute 54-jährigen Rapper. Mehr anzeigen

Die Bilder einer Überwachungskamera sollen eine tätliche Attacke von US-Musikmogul Sean «Diddy» Combs am 5. März 2016 auf seine damalige Freundin Cassandra Ventura zeigen.

Auf den am Freitag vom US-amerikanischen TV-Sender CNN ausgestrahlten Aufnahmen ist zu sehen, wie ein in ein weisses Handtuch gehüllter Combs die R&B-Sängerin im Gang eines Hotels mutmasslich mit Faustschlägen und Fusstritten traktiert.

Zudem scheint er sie zu schubsen, über den Boden zu schleifen und eine Vase in ihre Richtung zu schleudern.

Sexuellen Missbrauch und schwere Körperverletzung

Wie CNN an das Video gelangt war, blieb zunächst offen. Doch betonte der TV-Sender, dass der Ort der Aufnahme verifiziert worden sei, indem das Material mit öffentlich zugänglichen Aufnahmen aus dem Hotel verglichen worden seien.

Die Bilder erinnern an die Darstellung mutmasslicher Geschehnisse in einem inzwischen geschlossenen Hotel in Los Angeles, die sich in einer November gegen Combs eingereichten Klageschrift Cassies findet, die mit bürgerlichem Namen Cassandra Ventura heisst.

Darin warf sie dem heute 54-jährigen Rapper und Unternehmer jahrelangen sexuellen Missbrauch und schwere Körperverletzung vor. Einen Tag nachdem sie die Klage vor einem Bundesgericht in New York eingereicht hatte, einigte sich Combs aussergerichtlich mit Ventura.

Untersuchung wegen Sexhandels

Allerdings folgten in den kommenden Monaten weitere Klagen gegen den Hip-Hop-Star, zudem wurden Bundesermittlungen wegen Sexhandels gegen ihn eingeleitet, die in Durchsuchungen von Anwesen Combs' in Los Angeles und Miami mündeten.

Zu der jüngsten Veröffentlichung des Videos äusserte sich das Management des Rappers zunächst nicht. Die vorangegangenen Vorwürfe hat der Musiker indes über seine Anwälte zurückweisen lassen.

«Das erschütternde Video hat das beunruhigende und verbrecherische Verhalten von Herrn Combs nur weiter bestätigt», sagte Douglas Wigdor, ein Anwalt von Ventura, der noch weitere Klagen gegen Combs eingereicht hat. «Worte können nicht den Mut und die Tapferkeit ausdrücken, die Frau Ventura gezeigt hat, als sie sich meldete, um dies ans Licht zu bringen.»

dpa/bb