Bushidos Drillinge kommen in den Chindsgi – das hat in Dubai seinen Preis

Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi haben ihre Drillinge im Kindergarten angemeldet, doch an ihrem Wohnort Dubai ist das ein kostspieliges Vergnügen.

Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria müssen tief in die Tasche greifen, um ihre Drillinge in Dubai in den Kindergarten zu schicken. Das Paar hat sieben Kinder, und die Kosten für deren Ausbildung summiert sich ordentlich.

Pro Drilling darf das Paar 12'000 Euro im Jahr berappen, damit die Kleinen unter Aufsicht mit anderen Kindern spielen und sich auf die Schule vorbereiten können. Macht insgesamt 36'000 Euro.

Dennoch haben sich die Eltern dafür entschieden, dass es an der Zeit ist für die Zweijährigen: «Ganz ehrlich, das war heute Morgen eine Bauchentscheidung. Die stehen jetzt auch immer früh auf», erklärt Anna-Maria am Dienstag, 14. Mai, in ihrer Instagram Story.

Ihr Instinkt hat sie auch vorher noch nie getrogen, und so erwies es sich als richtig, dass Tochter Aaliyah schon mit einem Jahr in den Kindergarten ging, während andere Geschwister erst mit drei Jahren dran waren.

Anna-Maria Ferchichi holt die Kinder vom Kindergarten ab.

Sie beobachte ihre Kleinen stets genau: «Wie kommen sie zurecht? Lassen sie sich einschüchtern oder nicht.» Wie weit ihr Selbstbewusstsein entwickelt war, spielte zudem ebenfalls eine grosse Rolle.

Bushido und Anna-Maria legen Wert auf Bildung

Für die Drillinge ist es eine Umstellung: «Unsere waren zum Teil extreme Langschläfer, was sich jetzt gerade aber ändert», erklärt die Mama. Damit sind sie dann auch gut vorbereitet auf den nächsten Schritt, den Schulbeginn.

Bushido und seine Frau legen viel Wert darauf, dass ihre Kinder die Möglichkeit haben, die beste Bildung zu geniessen – das kann schon mal 1500 Euro im Monat kosten. «Es wird gestaffelt und somit auch immer teurer. Plus Uniformen, Materialien und Unternehmungen», erklärt Anna-Maria.

Die Mühen der Eltern lohnen sich, wie die stolze Mutter 2023 auf Instagram verkündete: «Wir sind unfassbar stolz. Sie haben alle vier wunderbare Zeugnisse, tolles Sozialverhalten», schrieb sie.

Mit den Drillingen beginnen nun die jüngsten ihrer Kinder ihren Weg in die weite Welt, was sie etwas betrübt: «Ab jetzt sind es sieben Brotdosen und sieben Wasserflaschen ... Krass, macht mich auf einmal total traurig», gestand sie. Bushido verstehe sie nicht, «aber mich machen diese Meilensteine einfach traurig», seufzt sie.

