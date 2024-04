Bushido und Anna-Maria Ferchichi. Die Influencerin wurde auf einem Flug nach Dubai bestohlen. Das Paar lebt im Wüstenstaat. Screenshot RTL

Anna-Maria Ferchichi und ihr Mann, Deutschrapper Bushido sind von seiner Deutschland-Tour zurück in Dubai. Doch auf dem Weg nach Hause wurde die Influencerin und mehrfache Mutter bestohlen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anna-Maria Ferchichi, die Ehefrau von Rapper Bushido, wurde am Flughafen von Dubai bestohlen.

Aus ihrem Koffer wurde ein wertvoller Ring entwendet. Kostenpunkt: im sechsstelligen Bereich.

Der Ring hat einen hohen emotionalen Wert für Ferchichi. In einem Instagram-Post sagt sie: «Ich bin vor allem menschlich enttäuscht.» Mehr anzeigen

Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) sind wieder zu Hause. Nach seiner grossen Deutschlandtour sind die Influencerin und der Rapper zurück nach Dubai geflogen, doch beim Auspacken der vielen Koffer hatte sie sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmte.

In ihrer Instagram-Story machte sich Anna-Maria am Sonntagabend Luft. «Ich bin vor allem menschlich so enttäuscht», klagte sie in einem Video, in dem sie von einem Diebstahl berichtete. «Ich hatte vier Koffer am Ende – einen haben wir neu dazu gekauft.

Einen davon, den ich mit hatte, habe ich kaum aufgemacht. Da waren meine Sportsachen drin, Wechselschuhe und eben auch eine Ersatzhandtasche – und in dieser Handtasche hatte ich was.» Sie habe sofort gemerkt, dass die Tasche fehlte und «einen Stich ins Herz bekommen», so die Frau von Bushido.

Ihr Mann habe noch versucht, sie zu beruhigen, doch sie wisse genau, was sie wo eingepackt habe.

Der Schaden ist nicht ersetzbar, hoher emotionaler Wert

Niemand kann Anna-Maria Ferchichi den wirklichen Schaden ersetzen.

Denn Anna-Maria Ferchichi wurde Schmuck gestohlen, den sie zwar materiell ersetzen kann, doch den sentimentalen Wert bringt ihr niemand zurück: Ein ganz besonderer Ring, ein sogenannter Trinity-Ring, sei ein Geschenk ihres Mannes nach der Geburt der Drillinge gewesen, mit drei Steinen in verschiedenen Farben, jeder habe für eines der Mädchen gestanden. «Jedes Mal, wenn ich den anhatte, hab ich immer wieder an diesen Moment gedacht, das der halt für die Drillinge steht. Und das kann mir auch keiner ersetzen», klagte die Influencerin.

Der materielle Schaden soll «in sechsstelliger Höhe» liegen, so Anna-Maria Ferchichi – der sentimentale lässt sich wohl kaum mit Geld aufwiegen.

Covermedia/che