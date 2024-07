«Scho luut»: Sätze, die Schweizer*innen über 30 an Festivals sagen Mit Ü30 gehört man am Openair Frauenfeld nicht mehr zu den jüngsten Besucher*innen. Im Video erfährst du, welche Sätze Rap-Fans mit 30 auf dem Festivalgelände immer mal wieder sagen. 11.07.2024

Wer Ü30 am Openair Frauenfeld aufschlägt, gehört nicht mehr zu der jüngsten Riege. Sätze wie «Scho luut» oder «Wollen wir ein Päuseli machen?» sind deren besten Begleiter. Im Video hörst du mehr davon.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli statt.

Unter den Besucher*innen finden sich auch Rap-Fans über 30.

Was die so bemängeln und welche Kommentare sie auf dem Festivalgelände oft sagen, erfährst du im Video. Mehr anzeigen

Openair Frauenfeld Das Openair Frauenfeld findet vom 11. bis 13. Juli 2024 statt. Zum diesjährigen Line-up gehören Nicki Minaj, Playboi Carti, 21 Savage, Gunna und Apache 207. Und die gute Nachricht für alle jene Musikfans, die diesmal nicht nach Frauenfeld pilgern können: blue Music überträgt die besten Konzerte live im Stream. Alle Infos zum Openair Frauenfeld gibts hier. zVg

An Festivals geht es manchmal wild zu und her. Es ist laut, wenn die Sonne scheint, heiss und viel Stehen ist angesagt. Wem das zwischendurch mal zu viel werden kann? Den Besucher*innen über 30. Aber dann heisst es halt einfach: «Wollen wir mal ein Päuseli machen? Komm, wir gehen dort rüber und sitzen uns hin.»

blue News-Host Bettina Bestgen hat sich im Video überlegt, welche Sätze die ältere Fanbase der Hip-Hop-Musiker*innen sonst noch so am Openair Frauenfeld verlauten lässt. Die Frage nach Ohropax oder dem Sonnenschutzfaktor ist ebenfalls wichtig und «Schwitze so fest» ein beliebter Kommentar. Spass macht es ihnen natürlich trotzdem, zwischendurch müssen aber einfach ein, zwei Bemerkungen fallen. Denn: «Ist aber schon luut.»