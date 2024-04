Jack Savoretti im Interview: «In der Schweiz kriege ich nicht die Wärme, die ich mir wünsche» Der britische Musiker Jack Savoretti verbrachte ein Teil seiner Kindheit im Tessin. Im Video verrät er, wie ihn die Schweiz in seiner Kindheit beeinflusst hat – und was er am Schweizer Volk nicht mag. 11.04.2024

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Wallis läuft derzeit das erste Festival im Jahr: Seit Dienstag und noch bis Samstag findet das Zermatt Unplugged statt.

Am Donnerstag nahm der Brite Jack Savoretti den Vernissage-Club mit seiner Musik für sich ein.

blue Music hat den 40-Jährigen vor seinem Konzert getroffen.

Im Video spricht er mit blue Music Host Annina Frey über seine Kindheit im Tessin, seine Zusammenarbeit mit Zucchero und verrät, warum ihn seine Kinder manchmal peinlich finden. Mehr anzeigen

Zermatt Unplugged 2024 Das Zermatt Unplugged findet vom 9. bis 13. April 2024 im Wallis statt. Mit dabei sind Birdy, James Arthur, Gregory Porter und viele mehr. Das Beste: Auch dieses Jahr überträgt blue Music wieder ausgewählte Konzerte aus Zermatt live im Stream! Auf der Zermatt-Unplugged-Festivalseite findest du alle News rund um Shows, Stars und Musik. Hanna Büker Atance for Zermatt Unplugged

Nur mit seiner wandelbaren Stimme und seiner Gitarre bewaffnet sowie begleitet von einem Pianisten füllte der britische Musiker Jack Savoretti gestern den Vernissage-Club in Zermatt mit kraftvoller Musik. «Unplugged hört das Publikum die Songs so, wie sie wirklich geschrieben wurden», sagt der 40-Jährige während seiner Show.

In der internationalen Musikszene ist der Brite mit italienischen Wurzeln längst eine feste Grösse. Vier seiner Alben erreichten die Top Ten der UK-Charts, «Singing to Strangers» und «Europiana» gar die Top-Platzierung. Auch in der Schweiz werden sie hoch gehandelt.

blue Music hat den Musiker vor seinem Auftritt im Zermatter Hotel Le Petit Cervin getroffen. Im Video verrät er, was er am Zermatt Unplugged besonders schätzt, spricht über seine Vergangenheit in Lugano und gibt zu, dass ihn seine Kinder manchmal peinlich finden.

Liebhaber*innen von Livemusik sollten sich übrigens zwei Daten in der Agenda notieren: Morgen Samstag, 20.30 Uhr, wird das Konzert des australischen Geschwister-Duos Angus & Julia Stone im Free-TV auf blue Zoom und zeitgleich hier im Netz übertragen. Und es kommt noch besser: Am Sonntag, 20 Uhr, folgt die Show des stimmgewaltigen US-Musikers Gregory Porter.