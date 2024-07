Camilla zeigt sich in voller Montur an der Parlamentseröffnung und setzt ein zufriedenes Gesicht auf. IMAGO/Spotlight Royal

Königin Camilla habe sich sehr um Charles gesorgt – nicht wegen schlechter Krebs-Prognose, sondern aufgrund der psychologischen Last. Doch sie gibt sich souverän, sagt eine Royal-Expertin.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Camilla feierte ihren 77. Geburtstag auf der Insel Guernsey nach der Parlamentseröffnung in Großbritannien.

Charles III. verlas im Parlament die Regierungserklärung von Premierminister Keir Starmer.

Trotz der Krebsdiagnose von Charles zeigte Camilla wenig Besorgnis und konnte auf die Unterstützung des Königshauses zählen. Mehr anzeigen

Zusammen mit ihrem Ehemann Charles verbrachte Camilla ihren 77. Geburtstag auf der Kanalinsel Guernsey. Die britische Königin feierte am 17. Juli, allerdings erst nach der Parlamentseröffnung in Grossbritannien, wo sie mit dem König in voller Montur plus Krone im Blitzlichtgewitter stand.

Das Meer und die Felsen der Insel hielt sie also nicht von den royalen Pflichten ab – Charles III. und seine Gattin reisten in einer vergoldeten Kutsche vom Buckingham Palast an. Im Parlament verlas Charles daraufhin die Regierungserklärung vom frisch erkorenen Premierminister Keir Starmer.

Verlässt sich auf Unterstützung von Königshaus

Wie Rebecca English nun bei der «Daily Mail» schrieb, hätte sie Camilla zur Zeit der Krebs-Diagnose ihres Mannes bis heute «noch nie so besorgt gesehen». Die Autorin versichert aber, dies sei nicht aufgrund einer schlechten Prognose für den König – sondern wegen der psychologischen Last des Krebs, dies sei für Partnerin und Patient nicht leicht.

An ihrem Geburtstag liess sie sich davon allerdings nichts anmerken, Camilla schien «die Ohren steif zu halten», so English. Sie könne sich längst auf die Unterstützung des Königshauses verlassen und sei bei Charles Behandlung auch sicherlich stets informiert.

Mehr aus dem Ressort Entertainment