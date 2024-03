Erste MusicStar-Siegerin Carmen Fenk: «Ob ich von der Musik leben kann? Eine gemeine Frage» Carmen Fenk löste als erster «MusicStar» eine Casting-Euphorie in der Schweiz aus. blue News hat den «Fenkmotor» bei der Arbeit getroffen und wollte wissen, kannst du heute von der Musik leben? 20.03.2024

2004 gewinnt Carmen Fenk die erste Staffel der SRF-Show «MusicStar». Damit katapultierte die Rheintaler Radiomoderatorin die Schweiz in eine Casting-Euphorie. Das Finale der Show bescherte dem Schweizer Fernsehen eine Traumquote.

Carmen Fenk ist der Musik bis heute treu geblieben, hat aber mehrere Standbeine.

blue News hat die erste «MusicStar»-Gewinnerin an einem ihrer Arbeitsplätze getroffen und über ihren damaligen Sieg gesprochen. Zudem hat Carmen Fenk verraten, ob sie 2024 noch auf der Strasse erkannt wird – und mit was für einem Gefühl sie der «MusicStar – die Revival-Show» entgegenblickt.

Gefühlt eine Million Knöpfe hat Carmen Fenk im Tonstudio 3 am SAE- Institut in Zürich-Altstetten vor sich. Hier am Weiterbildungs-Campus für Medienschaffende doziert Carmen Fenk.

In diesem Umfeld geht das Herz der 45-Jährigen voll auf. Die Musik, die Produktion von Effekten und Sound stehen hier im Vordergrund und fordern die Rheintalerin.

Genau vor zwanzig Jahren räumte Carmen Fenk bei «MusicStar» ab – und wurde zur ersten Siegerin der TV-Castingshow.

Carmen Fenk: «‹MusicStar› hat mich aus der Komfortzone geholt»

Die Sendung habe ihr Glück gebracht, mehr noch: «Es hat mich aus meiner Komfortzone herausgeholt. Ich habe im Rheintal gewohnt. Danach wurde alles anders. Für den ersten Schupf war es ein Glück. Ich vertraue darauf, was ich vor 20 Jahren entschieden habe, ist bis heute gut für mich.»

Wenn Carmen Fenk über ihre Jobs und ihr neuestes Musikalbum spricht, ist der «Fenkmotor» auf Touren. Es heisst «I fahra Lift» und entstand während Corona.

Musik spielt noch immer eine grosse, zentrale Rolle in ihrem Leben. Doch die Frage, ob sie 2024 nur von der Musik leben könne, sei nicht einfach zu beantworten. Die Antwort beinhaltet mehrere Aspekte und ist vielschichtig, so wie Fenks Sound.

Fenk: «Ich feiere die Mundartmusik. Wir dürfen darauf stolz sein»

In der «MusicStar – Revivalshow» singt Carmen Fenk den Mundartsong «Kiosk». Fenk: «Ich feiere die Mundartmusik. Wir dürfen darauf stolz sein», sagt sie.

Dass die erste SRF-Castingshow-Gewinnerin Mundart singen kann und ihren Sound gleich selbst produzieren kann, ist ihr Lebenselixier: «Das macht mich unendlich glücklich.»

Als Carmen Fenk diesen Satz ausspricht, hört man den Fenkmotor wieder surren, wie damals auf der grossen Bühne der Maag Halle in Zürich.

«MusicStar – Die Revival Show» wird am Samstag, 30. März, um 20.10 auf SRF 1 ausgestrahlt.

