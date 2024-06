Promis tragen das Olympische Feuer Charlène und Albert von Monaco waren beide schon Teil eines Olympischen Teams. Sie präsentieren stolz das Feuer, das am 26. Juli zur Eröffnung der Sommerspiele schliesslich in Paris eintreffen wird. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Bei der Zeremonie waren nicht nur ihre Kinder dabei, auch Formel-1-Fahrer und Monegasse Charles Leclerc (2.v.l.) weilte vor Ort. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Die Olympische Fackel war zuvor schon am Filmfestival in Cannes ... Bild: IMAGO/APress ... oder auch in den Händen vom französischen Koch Thierry Marx, der locker einen kurzen Spurt hinlegte. Bild: IMAGO/Bestimage Schauspielerin Halle Berry nahm sich auch die Zeit, um das Feuer gebührend zu präsentieren. Bild: Getty Olympia-Siegerin und Snowboarderin Eileen Gu übergab das Feuer ebenfalls – sie wurde an den Winterspielen 2022 in Peking gleich doppelt mit Gold ausgezeichnet. Bild: IMAGO/Xinhua Die Olympischen Sommerspiele 2024 finden in Paris statt. Dafür wurde der Eiffelturm bereits mit den Ringen dekoriert. Bild: IMAGO/NurPhoto Promis tragen das Olympische Feuer Charlène und Albert von Monaco waren beide schon Teil eines Olympischen Teams. Sie präsentieren stolz das Feuer, das am 26. Juli zur Eröffnung der Sommerspiele schliesslich in Paris eintreffen wird. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Bei der Zeremonie waren nicht nur ihre Kinder dabei, auch Formel-1-Fahrer und Monegasse Charles Leclerc (2.v.l.) weilte vor Ort. Bild: IMAGO/ABACAPRESS Die Olympische Fackel war zuvor schon am Filmfestival in Cannes ... Bild: IMAGO/APress ... oder auch in den Händen vom französischen Koch Thierry Marx, der locker einen kurzen Spurt hinlegte. Bild: IMAGO/Bestimage Schauspielerin Halle Berry nahm sich auch die Zeit, um das Feuer gebührend zu präsentieren. Bild: Getty Olympia-Siegerin und Snowboarderin Eileen Gu übergab das Feuer ebenfalls – sie wurde an den Winterspielen 2022 in Peking gleich doppelt mit Gold ausgezeichnet. Bild: IMAGO/Xinhua Die Olympischen Sommerspiele 2024 finden in Paris statt. Dafür wurde der Eiffelturm bereits mit den Ringen dekoriert. Bild: IMAGO/NurPhoto

Das Olympische Feuer ist auf dem Weg nach Paris: Nun ist es in Monaco angekommen, wo Charlène und Albert um die Wette strahlen. Auch andere Berühmtheiten durften die Fackel tragen.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 26. Juli beginnen die Olympischen Sommerspiele in Paris und dauern bis zum 11. August.

Die Olympische Fackel wurde traditionell von Griechenland nach Monaco gebracht, wo sie von Charlène und Albert von Monaco präsentiert wurde.

Neben Athlet*innen wie Eileen Gu tragen auch Prominente wie Schauspielerin Halle Berry und Koch Thierry Marx die Fackel auf ihrem Weg. Mehr anzeigen

Noch ist Europa im EM-Fieber, am 26. Juli verwandelt sich dies in Olympisches Fieber: Es warten nämlich die Olympischen Sommerspiele in Paris. Dort werden Athlet*innen bis zum 11. August gegeneinander antreten.

Per Tradition wird das Olympische Feuer von Griechenland ins Gastgeberland getragen, dabei hat die Fackel nun schon einige Kilometer hinter sich und hat jüngst in Monaco Halt gemacht. Dort wird sie stolz von Charlène und Albert präsentiert, die sich bei diesem öffentlichen Auftritt souverän und liebevoll geben.

Dass die Fürstin von Monaco an diesem Event teilnimmt, ist keine Überraschung. Sie selbst war erfolgreiche Schwimmerin und hat an den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 teilgenommen. Albert gehört zudem zum olympischen Bob-Team.

Einige Promis tragen die Fackel

Begleitet werden sie bei der Zeremonie von Formel-1-Fahrer Charles Leclerc. Die Fackel wird hauptsächlich von Sportler*innen getragen, wie etwa Eileen Gu, die auf dem Snowboard an den Winterspielen 2022 in Peking Gold geholt hat.

Doch auch sonstige Promis dürfen sich mit der Olympischen Fackel zeigen: So hat sie beispielsweise Schauspielerin Halle Berry durch Cannes getragen oder auch der französische Koch Thierry Marx spurtete kurz mit dem Feuer in der Hand.

Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris finden vom 26. Juli bis 11. August statt.

