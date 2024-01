Christina Hänni wehrt sich gegen Babybauch-Shaming

Stolz präsentiert Christina Hänni ihren Babybauch auf Instagram. Die Tänzerin hat sich wegen des Babybauchs in den sozialen Medien Sprüche anhören müssen. Instagram

Tänzerin Christina Hänni hält auf Instagram ihre Follower mit Babynews auf dem Laufenden. Nun wurde die Frau von Sänger Luca Hänni mit blöden Sprüchen konfrontiert und ärgert sich über Bodyshaming.

2024 ist ein Glücksjahr für Christina und Luca Hänni. Das Ehepaar freut sich über den ersten Nachwuchs.

Auf Instagram berichtet Christina Hänni von ihrer Schwangerschaft.

Luca (29) und Christina Hänni (33) werden in diesem Jahr zum ersten Mal Eltern.

Die Freude darüber ist gross und so berichtet Christina Hänni auch auf Instagram über ihre Schwangerschaft.

So erzählt die deutsche Tänzerin ihren Follower*innen, dass sie inzwischen Mühe habe, passende Kleider zu finden. Besonders schwer sei es bei Hosen und Sportoutfits.

Christina Hänni ist von Bodyshaming genervt

Trotz Schwangerschaft will Christina Hänni in den nächsten Wochen und Monaten nicht auf Fitness verzichten: «Alles natürlich in Massen, aber das tut gut und macht mich sehr glücklich.»

Dazu postete sie ein Bild auf Instagram, das sie im Sportoutfit zeigt. Dabei sieht sich Hänni mit Follower-Kritik konfrontiert.

«Du hast überhaupt noch keinen Bauch? Was machst du erst, wenn du hochschwanger bist …?», kommentierte jemand.

Christina Hänni ist genervt von Babybauch-Shaming

«Lasst das Schwangerschaftsbodyshaming beginnen», schreibt Christina Hänni in ihrem Post und doppelt nach, dass sie den Kommentar «unverschämt» finde, auch dass eine fremde Person ihren Babybauch als «zu klein» bewerte.

Diesen Post veröffentlichte Christina Hänni auf ihrem Instagram-Kanal genervt. Instagram

Und weiter: «Mal davon abgesehen, es wächst ja noch mehr als der Bauch. Ich habe jetzt eine Kleidergrösse mehr, weil meine Brust, Hüfte und Beine auch wachsen.»

Inzwischen hat Christina Hänni den virtuellen Schlagabtausch auf Instagram gelöscht. Sie konzentriert sich lieber auf ihre Schwangerschaft und die bevorstehenden Mami-Freuden.

Seit letztem Sommer verheiratet

Luca und Christina Hänni feierten im vergangenen August im Piemont ihre romantische Hochzeit mit Familie und Freunden. Kennengelernt hat sich das Paar 2020 bei der RTL-Show «Let's Dance».

2022 kauften sich die Hännis bei Thun ihr Traumhäuschen. Der genaue Geburtstermin von ihrem ersten Kind ist nicht bekannt. Medien spekulieren, dass es im kommenden Sommer so weit sein soll.

