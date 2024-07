Clint Eastwood (94) trauert um seine Partnerin Christina (61)

Clint Eastwood und Christina Sandera waren seit 2014 ein Paar – nun ist sie im Alter von 61 Jahren gestorben. imago/UPI Photo

Sie war seit zehn Jahren an seiner Seite: Christina Sandera ist tot. Das teilt Schauspieler Clint Eastwood in einem Statement mit, die Todesursache ist nicht bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christina Sandera, die Partnerin von Clint Eastwood, ist im Alter von 61 Jahren verstorben, wie der «Hollywood Reporter» berichtet.

Eastwood teilte in einem Statement mit, dass sie eine liebenswürdige, fürsorgliche Frau war und er sie sehr vermissen werde, ohne weitere Informationen zur Todesursache preiszugeben.

Sandera und Eastwood waren seit 2014 ein Paar und hielten ihre Beziehung grösstenteils privat. Mehr anzeigen

Christina Sandera, die Partnerin von Clint Eastwood (94), ist im Alter on 61 Jahren verstorben. Das hat die Schauspiel-Ikone selbst mitgeteilt, wie der «Hollywood Reporter» berichtet.

«Christina war eine liebenswürdige, fürsorgliche Frau und ich werde sie sehr vermissen», schrieb Eastwood in einem Statement. Weitere Informationen zur Todesursache gab der Regisseur nicht bekannt. Sandera und Eastwood waren seit zehn Jahren ein Paar und legten viel Wert auf Privatsphäre in ihrer Beziehung – sie hielten sie grösstenteils aus der Öffentlichkeit raus.

Eastwood hat insgesamt acht Kinder

Kennengelernt haben sie sich 2014. Christina Sandera war Wirtin in Eastwoods Hotel und Restaurant «Mission Ranch» in Kalifornien. Seither hatte sie ihren Liebsten nur vereinzelt an öffentliche Events begleitet, etwa zu den Oscars 2015, als «American Sniper» nominiert war. Auf dem roten Teppich zeigte sich das Paar 2016 für «Sully», 2018 für «The 15:17 to Paris» und 2019 bei «Richard Jewell».

Eastwood war vor seiner Beziehung zu Sandera zweimal verheiratet: 1953 gab er Model Maggie Johnson das Jawort, sie haben sich 1984 scheiden lassen, und von 1996 bis 2014 war er mit News-Anchor Dina Ruiz verheiratet.

Clint Eastwood hat insgesamt acht Kinder: Die sechs Töchter sind Laurie (69), Kimber Lynn (60), Alison (52), Kathryn (38), Francesca (30) und Morgan (27). Der legendäre Western-Darsteller hat auch noch zwei Söhne in Kyle (56) und Scott Eastwood (38).

