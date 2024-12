Schauspieler Daniel Morgenroth amtet seit fünf Jahren als «Traumschiff»-Kapitän namens Martin Grimm. Bild: ZDF/Dirk Bartling

Daniel Morgenroth ist seit 2019 als Martin Grimm die rechte Hand von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) auf dem ZDF-«Traumschiff». Jetzt spricht der Vater von zwei Töchtern über Vertrauen in der Partnerschaft.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als Kapitän in der TV-Serie «Das Traumschiff» ist er Single. Im richtigen Leben ist Schauspieler Daniel Morgenroth seit 25 Jahren liiert.

Jetzt spricht der 60-Jährige in einem Interview über Vertrauen in seiner langjährigen Partnerschaft.

«Meine Frau und ich leben in einer sehr gefestigten Beziehung und sind aus allen Krisen sehr gestärkt als Paar herausgegangen», so Morgenroth. Mehr anzeigen

«Eifersucht kenne ich nicht. Wenn meine Partnerin Johanna abends mal ausgeht, bin ich da sehr entspannt. Und wenn etwas Ernstes passieren würde, muss ich meiner Partnerin eine solche Entscheidung zugestehen.»

«Traumschiff»-Kapitän Daniel Morgenroth spricht mit «t-online» über Vertrauen in der Partnerschaft im Allgemeinen und in der Beziehung zu seiner Frau Johanna Klante im Besonderen.

Morgenroth und Klante, sie ist ebenfalls Schauspielerin, sind seit 25 Jahren ein Paar und Eltern von zwei gemeinsamen Töchtern.

Daniel Morgenroth kennt keine Eifersucht

Hintergrund des Gesprächs mit dem 60-jährigen Schauspieler ist die neuste «Traumschiff»-Folge, die heute Donnerstag, 26. Dezember, 20.15 Uhr, beim ZDF zu sehen ist.

Während das Schiff Kurs auf das Hudson Valley im US-amerikanischen Bundesstaat New York nimmt, muss Kapitän Martin Grimm (gespielt von Morgenroth) erleben, wie Hanna Liebhold (Barbara Wussow) auf ihre Jugendliebe trifft.

Eifersucht, so wie sie nun in der ZDF-Serie vorkomme, kenne er im wahren Leben nicht. «Ganz im Gegenteil», so Morgenroth, der seit 2019 als Staff-Kapitän die rechte Hand von Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) ist.

Zwischen seiner Frau und ihm sei das Vertrauen so stark gewachsen, dass man über alles reden könne «und es nicht gleich einem Todesurteil der Beziehung gleichkäme, wenn einer von uns in Versuchung gekommen wäre».

«Wir sind aus Krisen gestärkt herausgegangen»

Daniel Morgenroth weiss von was er spricht. Die Beziehung zu seiner heutigen Frau entwickelte sich einst aus einer Affäre heraus. Der Schauspieler sagt, «er und seine Frau leben in einer sehr gefestigten Beziehung und sind aus allen Krisen sehr gestärkt als Paar herausgegangen».

In Sachen Beziehung nervt den Schauspieler nur eine Frage: die nach einer möglichen Hochzeit. «Das ist wirklich eher zweit- oder drittrangig.»

Angesprochen auf das Geheimnis seiner langejährigen Partnerschaft, antwortet Daniel Morgenroth auf «t-online»:

«Gleichberechtigung – insofern, als meine Frau auch fähig ist, die Öfen mit Holz zu heizen, und ich durchaus befähigt bin, in der Küche zu arbeiten. Wir leben relativ abgeschieden auf dem Lande und das funktioniert so sehr gut.»

Das Traumschiff Do 26.12. 20:15 - 21:45 ∙ ZDF ∙ DE 2024 ∙ 90 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Mehr Videos aus dem Ressort