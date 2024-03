Daniela Büchner (46) lässt das RTLZWEI-Publikum an ihrem Leben teilhaben. Imago/nicepix.world

Danni Büchner verlässt den Sender VOX und lässt sich künftig von RTLZWEI bei ihrem Auswandereralltag auf Mallorca begleiten. Die Fünffach-Mama und Witwe von Jens Büchner will Einblick gewähren in ihre «inneren Kämpfe, Ängste und Träume».

tsch Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Danni Büchner wechselt den Sender: Sie zieht von VOX zu RTLZWEI und lässt sich in ihrer eigenen Sendung nun im Auswandererleben begleiten.

Die Show heisst «Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen».

Dabei will die 46-Jährige einen tieferen Einblick in ihr Privatleben geben. Sie gehörte zu den bekanntesten Gesichtern von «Goodbye Deutschland». Mehr anzeigen

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Mallorca-Auswanderin Danni Büchner der VOX-Reihe «Goodbye Deutschland» den Rücken kehrt. Wie nun ersichtlich wird, ist damit aber kein Rückzug aus der Fernsehöffentlichkeit verbunden. Vielmehr wechselt die 46-Jährige den Sender und bekommt beim Konkurrenten RTLZWEI eine eigene Familiendoku. «Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen» heisst die neue Sendung, die laut einer Mitteilung noch 2024 bei RTLZWEI zu sehen sein wird.

Produziert wurden zunächst vier Ausgaben, die das Leben der Fünffach-Mutter auf Mallorca zeigen sollen – «von Haussuche bis Karriere-Neustart». Denn neben ihren Tätigkeiten als Influencerin und Realitydarstellerin soll künftig noch ein «zweites, bodenständiges Standbein» her. Daneben werden die älteren Kinder langsam flügge. Joelina plant eine Ausbildung zur Stewardess, Jada will Jurastudium und Modelkarriere unter einen Hut bringen. Beide könnten das Haus in Cala Millor schon bald verlassen.

Einblicke in die inneren Kämpfe, Ängste und Träume

RTLZWEI verspricht, man werde Daniela Büchner in der neuen Reihe «von einer ganz neuen Seite» kennenlernen: «Sie gewährt Einblicke in ihre inneren Kämpfe, Ängste und Träume.» Bemerkenswert: Durch ihren Senderwechsel beschreitet die Auswanderin den umgekehrten Weg wie Daniela Katzenberger. Die ebenfalls auf Mallorca lebende Doku-Protagonistin hatte vergangenes Jahr angekündigt, RTLZWEI zu verlassen und zu VOX zurückzukehren.

Danni Büchner wurde bekannt als Ehefrau von Unternehmer und Partysänger Jens Büchner, über Jahre eines der bekanntesten Gesichter bei «Goodbye Deutschland». Er starb 2018 im Alter von 49 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung. Seither begleitete die VOX-Auswandererreihe seine Witwe Danni und ihre fünf Kinder aus zwei Ehen.

