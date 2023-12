In der Netflix-Serie «Brooklyn Nine Nine» spielte André Braugher den stoischen Captain Raymond Holt. imago images/Everett Collection

Im Alter von 61 Jahren stirbt der Schauspieler André Braugher «nach kurzer und heftiger Krankheit». Verschiedene US-Medien haben nun die wahre Todesursache enthüllt.

Der 61-Jährige starb überraschend am 11. Dezember an einer Krankheit.

Wie US-Medien nun berichten, soll beim Darsteller aus Chicago Lungenkrebs diagnostiziert worden sein. Mehr anzeigen

Die Nachricht schockierte Fans der Polizeiserie «Brooklyn Nine Nine»: Hauptdarsteller André Braugher ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 61 Jahren nach einer «kurzen und heftigen Krankheit».

In der Comedy-Serie spielte er den schwulen Captain Raymond Holt, der durch seine stoische und logische Art ein Liebling des Publikums gewesen ist.

In der «New York Times» bestätigen seine Angehörigen nun, dass André Braugher an Lungenkrebs gelitten hat. Dieser sei beim Schauspieler aus Chicago erst vor ein paar Monaten diagnostiziert worden.

Ehefrau bei der Arbeit kennengelernt

Für seine Rolle in «Brooklyn Nine Nine» holte er sich insgesamt vier Emmy-Nominationen. Bereits mit dem TV-Preis ausgezeichnet wurde er für seine Figur Frank Pemberton in der Serie «Homicide: Life on the Street».

Auf dem Set von letzterer Serie lernte er zudem auch seine spätere Ehefrau kennen, Schauspielerin Ami Brabson. Braugher hinterlässt sie und die gemeinsamen drei Söhne. Die Hinterbliebenen bitten darum, anstelle von Blumen das Theater in Harlem zu unterstützen.

