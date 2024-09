US-Schauspielerin Halle Berry postet auf Instagram ein Video, das sie mit Achselbehaarung zeigt. Die Fans sind überrascht über den neuen Look – das Makeover ist aber für eine Rolle.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Halle Berry zeigt sich in einem Instagram-Video mit künstlicher Achselbehaarung, die sie für ihre Rolle im Film «Never Let Go» trägt.

In dem Film spielt sie eine verwilderte Frau, die mit ihren Zwillingen im Wald lebt.

Die Verwandlung, einschliesslich Fake-Tattoos und korrigierten Augenbrauen, wurde von Maskenbildnerin Norma Patton-Lowin gestaltet und begeistert ihre Fans. Mehr anzeigen

Haarige Angelegenheit bei Halle Berry (58): Die Oscarpreisträgerin reckt in einem Instagram-Video ihre Achseln in die Kamera – und gibt damit den Blick auf ein gutes Büschel Haare frei.

«Nun, es ist schon fast Winter. Warum also nicht jetzt starten», befindet ein Fan unter Berrys Post. Ein anderer User fragt: «Was zur Hölle ist das?»

Schnell wird klar: Dem Achsel-Makeover hat sich die Schauspielerin für ihre neue Rolle unterzogen. «Momma in the making. Eine der komplexesten Figuren, die ich je verkörpern durfte», erklärt Berry.

In «Never Let Go», der seit wenigen Tagen im Kino läuft, schlüpft die 58-Jährige in die Rolle der Momma, die zusammen mit ihren Zwillingen zurückgezogen im Wald lebt und immer mehr verwildert. Sie existieren in einer Welt, in der die nach einer Apokalypse noch lebenden Menschen jeden Tag aufs Neue ums Überleben kämpfen.

«Spannend, mal zu sehen, was da so in der Maske abgeht»

Hinter der Verwandlung zu «Hairy Berry», wie ein Follower sie nennt, steckt Maskenbildnerin Norma Patton-Lowin. Im Video sagt Halle zu Norma: «Was hast du da gemacht, Norma?» Die beiden Frauen lachen und die 58-Jährige klärt auf: «Norma hat mir künstliche Achselhaare verschafft.»

Anschliessend weist sie auf ihre korrigierten Augenbrauen und die Fake-Tattoos hin, die ebenfalls Teil ihrer Figur sind.

Die Verwandlung ist also vorübergehend. In weiteren Bildern gibt Halle Einblicke hinter die Kulissen zu ihrem neuen Film «Never Let Go», was die Fans grossartig finden. «Spannend, mal zu sehen, was da so in der Maske abgeht», meint ein Fan. Und eine andere kommentiert: «Wow, was Schauspieler alles tun, um ihre Rollen zu erfüllen. Für einen Moment dachte ich, Halle hätte sich einen Achselhöhlen-Dschungel wachsen lassen. So lustig, lol!»

Mehr Videos aus dem Ressort