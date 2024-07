Königin Camilla hat eine Vorliebe für Wetter-Apps. Bild: Alberto Pezzali/AP

Königin Camilla gilt als verschlossen und mysteriös. Eine britische Autorin hat mit der Königsgemahlin geplaudert und enthüllt, Camilla ist sehr sympathisch und liebt Wetter-Apps.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Königin Camilla gilt für viele als mysteriös. Früher wurde sie gehasst und verspottet. Das Volk bezeichnete sie als Rottweiler.

Inzwischen ist die 77-jährige Monarchin bei den Brit*innen beliebter, wie neuere Umfragen zeigen.

Eine Kinderbuchautorin hat sich mit Königin Camilla unterhalten und bezeichnet sie als bodenständig und lustig. Ausserdem hat die Königsgemahlin eine besondere Macke: Sie liebt Wetter-Apps. Mehr anzeigen

«Rottweiler», «Pferd» und «royale Schlaftablette» – Königin Camilla musste schon viele Schmähungen über sich ergehen lassen.

Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz Charles (75) galt lange als Persona non grata in der britischen Öffentlichkeit. Sie hatte sich, so fanden viele, in die Beziehung zwischen Queen-Sohn Charles und der als Königin der Herzen verehrten Prinzessin Diana gedrängt. Doch Zeit heilt alle Wunden. Inzwischen ist sie ein respektiertes Mitglied der britischen Königsfamilie.

Königin Camilla sei eine bodenständige, lustige Person mit einem besonderen Tick, sagt Kinderbuchautorin Francesca Simon, die sich kürzlich mit ihr unterhalten hat.

Königin Camilla liebt Wetter-Apps

Schriftstellerin Francesca Simon traf Königin Camilla während eines Empfangs, der anlässlich des 30-jährigen Bestehens des «National Literacy Trust» im Clarence House stattfand.

Dabei habe sich Camilla als nahbar, bodenständig und sympathisch gezeigt.

Kein Wunder haben sich Simon und die 77-Jährige so gut unterhalten. Sie haben beide einen Tick, sie lieben Wetter-Apps. Francesca Simon erzählt in «bunte.de»: «Wir lachten über unsere gemeinsame Liebe zu Wetter-Apps. Sie erwähnte, dass es in Frankreich, wo ich heute sein sollte, geregnet habe, und ich sagte ‹Ja, ich weiss›», plauderte die Autorin aus.

«Wir haben über unsere Obsession gelacht»

Es heisst, Königin Camilla habe eine echte Vorliebe dafür, in Sachen Wetter immer auf dem neuesten Stand zu sein – und zu bleiben. Und das nicht nur in ihrer Heimat Grossbritannien, sondern auf der ganzen Welt. «Sie sagte, alle würden sie damit aufziehen», erzählte die Autorin weiter.

Eine Vorliebe, die Francesca Simon versteht: «Ich schaue mir auch das Wetter in verschiedenen Teilen der Welt an, und sie auch – also haben wir über unsere gemeinsame Obsession gelacht.»

