Königin Camilla spielt Doppel in Wimbledon

Annabel Elliot und ihre Schwester Königin Camilla hatten viel Spass in der Royal Box in Wimbledon. Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Was ist denn da los? Mit wem schlägt Königin Camilla in Wimbledon auf? Die 76-Jährige zeigte sich mit einem vermeintlichen Double gut gelaunt in der Royal Box beim traditionsreichen britischen Rasen-Tennisturnier.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Königin Camilla besuchte am vergangenen Mittwoch das traditionsreiche Rasen-Tennisturnier in Wimbledon.

Es ist bekannt, dass die 76-Jährige ein grosser Tennisfan ist.

Diesmal war die Königin noch für eine weitere Überraschung gut. Neben ihr nahm in der Royal Box ein Double Platz: gleiche Frisur, gleiches Outfit und gleiches Lachen. Mehr anzeigen

Am kommenden Sonntag geht das traditionsreiche Rasen-Tennisturnier in Wimbledon mit dem Finalspiel der Herren zu Ende.

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits etliche Blaublüter*innen und Promis den All England Lawn Tennis and Croquet Club besucht haben, machte diese Woche nun auch noch Königin Camilla höchstpersönlich ihre Aufwartung.

Es ist schon länger bekannt, dass die 76-Jährige Tennis über alles liebt. Camilla trug ein cremefarbenes Sommerkleid, als sie in der Royal Box auf dem Center Court Platz nach. Sie hatte aber noch ein weiteres Ass parat.

Neben der Königin nahm ein Double Platz: gleiche Föhnfrisur, gleiche Outfit, gleiches Lachen.

Wer ist denn diese doppelte Queen?

Die beiden Frauen schienen nicht nur modisch auf der gleichen Linie zu sein – sie harmonierten auch sonst wunderbar miteinander. Sie lachten viel, klatschten oft und unterhielten sich immer wieder angeregt miteinander.

Momoll, was für ein sympathisches Damen-Doppel.

Manch ein Tennisfan in Wimbledon, dem die Mitglieder der britischen Königshaus fremd sind, fragte sich bereits, ob sich die Königin vielleicht einen Spass erlaubt hat?

Hat Camilla nicht.

Die Frau, die neben der Königin Platz nahm, ist ihre ein Jahr jüngere Schwester Annabel Elliot. Obwohl die beiden Frauen nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen sind, scheinen sie ein eingespieltes Duo zu sein.

Insider sagen, Annabel Elliot sei die Ruhigere der beiden Schwestern. Schon in der Kindheit soll dem so gewesen sein.

In einem Interview sagte die heute 75-jährige Elliot einmal über sich und ihre berühmte Schwester: «Ich war wahrscheinlich nicht ganz so selbstbewusst wie sie.»

Neuste Texte von Bruno Bötschi? Abonniere den Newsletter

Mehr Videos aus dem Ressort