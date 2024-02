Das sind die zehn besten Super Bowl Werbungen 2024

Superbowl-Werbung: Deshalb ist sie die Königin der Werbespots Im Rahmen des Superbowls entstehen jeweils die teuersten, aufwendigsten und verrücktesten Werbespots des Jahres. Marketing-Experte Jon Evans erklärt das Erfolgsrezept. 09.02.2024

Zu den Highlights beim Super Bowl gehören neben dem Sport auch die Werbungen. Ein 30-sekündiger TV-Spot kostet bei dem Mega-Event 7 Millionen Dollar. Mit dabei ist auch ein Schweizer Clip. Hier ist die diesjährige Top Ten in keiner bestimmten Reihenfolge.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kansas City Chiefs gewinnen den Super Bowl 58 in Las Vegas gegen die San Francisco 49ers.

Neben dem Sport gehören beim grössten US-amerikanischen Sportereignis des Jahres auch die TV-Werbungen zu den Highlights.

Ein 30-sekündiger Spot kostet dabei rund 7 Millionen Dollar. Das liess sich der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli nicht entgehen. Mehr anzeigen

Statefarm

Mit brennenden Häusern, viel Action und Arnold Schwarzenegger kann man nie falsch liegen. Das hat sich auch die Versicherungsgesellschaft Statefarm gedacht. Dem österreichisch-amerikanischen Schauspieler steht Danny DeVito zur Seite.

BetMGM

Ein Super Bowl ohne eine Erwähnung Tom Bradys? Kaum vorstellbar. Die Wettfirma «BetMGM» will die Football-Legende nicht als Kunde, als Werbefigur aber schon.

Skechers

Was Brady für American Football ist, ist Mr. T für Super Bowl Werbungen. Okay, vielleicht nicht ganz. Aber der Schauspieler ist auch 2024 wieder dabei – mit Skechers an den Füssen.

T-Mobile

Aquaman feat. Scrubs – das gibt's wohl auch nur beim Super Bowl. Für diese einzigartige Zusammenarbeit sorgt T-Mobile.

Paramount

In diesem Clip für den Streamingdienst Paramount Plus übt sich Schauspieler Patrick Stewart als Football Spieler. Allerdings nicht sehr erfolgreich.

BMW

Natürlich sind beim Super Bowl auch die Automarken stark vertreten. Für diesen Clip arbeitet BMW mit Schauspieler Christopher Walken zusammen – und mit Sänger Usher.

Ultra

Seit Lionel Messi in den USA Fussball spielt, darf natürlich auch der argentinische Weltmeister beim Super Bowl nicht fehlen. Der 36-Jährige wirbt für die Biermarke «Ultra».

Uber Eats

Rachel Green hat Ross Geller vergessen? Unvorstellbar! In der Super Bowl Werbung von Uber Eats erkennt Friends-Star Jennifer Aniston ihren alten Arbeitskollegen David Schwimmer allerdings nicht mehr wieder.

Lindt & Sprüngli

Der Schweizer Schokoladenhersteller setzt für seine Super Bowl Werbung auf einen alten Musikklassiker von Perry Como und wirbt für die klassischen Lindor-Kugeln. Dabei darf natürlich auch der «Lindt Maître Chocolatier» nicht fehlen.

Yeezy

Dass es auch anders geht, zeigt Kanye West. 7 Millionen Dollar für 30 Sekunden – das ist für den US-Rapper offenbar zu viel Geld, um auch noch eine teuere Werbeagentur zu engagieren. Deshalb filmt er den Clip für seine Schuhmarke «Yeezy» kurzerhand selbst.