badsteven

Einer, der meint er wäre beim Urknall nicht nur dabei gewesen, sondern hätte den erfunden!!

Seine Posts in der Corona-Krise, als er Bücher von Sucharit Bakhdi als problematisch betrachtete und EX Libris moralinsäurig vorwarf, sie sollten sich überlegen, welche Bücher sie vertreiben...

Überflüssig, kommt mir da nur in den Sinn.

Aber wer bei SRF Karriere machen will,..Da müsst scho a bisserl...

gö.., Du waist was i main...

Bleibt nur zu hoffen, dass er nie zu zuviel Geld kommt...