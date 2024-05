Davina Geiss schaut während Fotoshooting zu tief ins Glas

In der neuen Folge von «Davina & Shania – We Love Monaco» wollen die beiden Geissens-Töchter Werbung machen für die neuste väterliche Kleiderkollektion. Bild: BRTLZWEI/Geiss TV

In der aktuellen Folge von «Davina & Shania – We Love Monaco» wollen sich die Geissens-Töchter um die Promotion für die Kleiderkollektion ihres Vaters kümmern. Doch dann schaut Davina während des Shootings zu tief ins Glas.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luxus, Style und Glamour: So sieht der Alltag von Davina und Shania Geiss aus.

Als Töchter von Robert und Carmen Geiss sind sich die beiden Frauen von klein auf an ein Leben im Luxus gewohnt. Ganz ohne Arbeiten geht es aber doch nicht.

In der aktuellen Folge von «Davina & Shania – We Love Monaco» wollen die beiden Frauen Werbung für die väterliche Kleider-Kollektion machen.

Doch dann trinkt Davina Geiss zu viel Alkohol und wird von ihrer jüngeren Schwester vom Set verwiesen. Mehr anzeigen

Warum teure Profimodels buchen, wenn man auch die eigenen Töchter zum Fotoshooting verdonnern kann?

«Leggings, geile Tops, super Passqualität», preist Carmen Geiss die neue «Roberto Geissini»-Kollektion in der aktuellen Folge von «Davina & Shania – We Love Monaco» (immer montags, 21.15 Uhr, bei RTLZWEI) an.

Nun liegt es an Davina und Shania, die neuen Teile Instagram- und Tiktok-tauglich zu präsentieren.

«Du willst mich doch nicht sterben sehen, Shania»

«Von einem Model erwarte ich natürlich, dass sie Bock auf den Job hat, dass sie Ausstrahlung hat, dass sie Freude daran hat – und dass das auch so rüberkommt», wünscht sich Robert Geiss.

Die väterlichen Anforderungen erfüllen seine Töchter Davina und Shania bereits beim ersten Shooting in Dubai nur bedingt. Im Geiss'schen Fitnessstudio sollen die beiden Möchtegernmodels in Sportklamotten posieren.

«Leggings, geile Tops, super Passqualität»: Robert und Carmen Geiss über die neue «Roberto Geissini»-Kollektion. Bild RTLZWEI/Geiss TV

Ausgerechnet an der Fitness selbst hapert es jedoch: «Du willst mich doch nicht sterben sehen, Shania», ächzt Davina, als ihre Schwester sie bittet, aufs Laufband zu steigen.

Shania selbst hat «null Kraft in den Armen», versucht sich aber dennoch an einer Klimmzugstange. «Guckt euch meine Hände an! Ich hab' überall so Marks», jammert sie nach wenigen Sekunden. «Nicht, dass ich Blasen bekomme.»

Davina: «Keepin up with the Geissens»

Auch in Monaco, wo Davina und Shania gemeinsam mit einigen Freund*innen ein weiteres Shooting veranstalten sollen, läuft nicht alles richtig glatt. Um «professionelle Kollektionsfotos» schiessen zu können, hat Davina sogar eine Suite im Jachtclub gemietet.

«Wenn das mal nicht schiefgeht», ahnt Shania bereits mit Blick auf die Gästeliste – denn Davina hat nicht nur ihren grössten Verehrer Ozan, sondern auch den ihr ebenso verfallenen Tobi («Ich würde Davina bestimmt heiraten») eingeladen.

Für Krawall sorgen letztlich aber nicht die zwei Nebenbuhler, sondern Davina selbst. «Die gönnt sich heute was», stellt Shania fest, als Davina schon zu Beginn des Shootings «ein Gläschen Wein» verlangt.

«Davina wurde rausgeschmissen, weil sie ihren Job nicht richtig gemacht hat»: Shania Geiss über das Fehlverhalten ihrer Schwester am Set. Bild: RTLZWEI/Geiss TV

Lange soll es nicht dauern, bis sich der steigende Alkoholpegel bei der älteren Geissens-Schwester bemerkbar macht. «Keepin up with the Geissens», grölt Davina und stimmt später auch noch den kontroversen Ballermann-Hit «Layla» an.

Shania: «Davina wurde rausgeschmissen»

«Davina ist komplett weg», ärgert sich Shania und wird prompt von ihrer Schwester («Bin ich nicht!») übertönt. Über derartiges Fehlverhalten kann Shania nur die Nase rümpfen: «Davina ist wirklich komplett unprofessionell am Set.»

Als Letztere dann auch noch den Namen ihrer Schwester vergisst («Komm, Sha-ina!»), hat die die Schnauze voll und verweist Davina und deren ebenso beschwipste Freundin des Sets.

«Ihr zwei müsst gehen, ihr passt hier nicht mehr rein», schimpft Shania und erklärt: «Davina wurde rausgeschmissen, weil sie ihren Job nicht richtig gemacht hat.»

«Okay, ich kann keinen Alkohol mehr vertragen», räumt letztlich auch Davina selbst ein, auch, wenn sie «gar nicht weiss», weshalb sie «so betrunken» ist.

Bei so viel Einsicht zeigt sich auch Shania wieder versöhnlich: «Ich glaube, Papa wird sehr froh, sehr stolz und sehr glücklich sein.» Na, wenn sich das Geiss-Nesthäkchen da mal nicht verschätzt:

Für Robert Geiss ist «Alkohol während der Arbeit» ein ganz klares «No-Go».

