Hazel Brugger fliegt mit dem Heli nach Saint-Tropez

Komikerpaar trifft auf Reality-Ikonen: Für einen Podcast treffen Hazel Brugger und ihr Mann Carmen und Robert Geiss in deren Villa in Saint-Tropez. Ein Gespräch über Luxus, Helikopter fliegen und Partnertausch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für den SWR3-Podcast «1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit» haben die Geissens Hazel Brugger und Thomas Spitzer in ihre Villa in Saint-Tropez eingeladen.

In vier Podcast-Folgen sollen die beiden Paare herausfinden, ob sie miteinander befreundet sein wollen.

Wie eine lange Beziehung funktionieren kann, will Brugger von den Geissens wissen. «Du darfst einfach keine Langeweile aufkommen lassen», lautet deren Beziehungstipp. Mehr anzeigen

Was beide Paare auf den ersten Blick verbindet: Sie führen eine Ehe in der Welt der Öffentlichkeit.

Carmen und Robert Geiss sind seit 1994 verheiratet. Ein Paar sind die deutschen Reality-Stars seit 1982.

Hazel Brugger und Thomas Spitzer sind seit 2014 zusammen, geheiratet haben sie vor drei Jahren.

Die Geissens sind Eltern von zwei erwachsenen Töchtern. Das Ehepaar Spitzer-Brugger hat eine zweijährige Tochter.

Thomas Spitzer: «Ich kann das meiner Frau gar nicht bieten»

Für den SWR3-Podcast «1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit» luden die Geissens Brugger und Spitzer in ihre Villa in Saint-Tropez ein – zum gegenseitig Kennenlernen und Testen des Luxuslebens an der Côte d’Azur.

Brugger fliegt mit dem Helikopter vom Flughafen Nizza nach Saint-Tropez, wo die Geissens eine Villa mit 600 Quadratmetern Wohnfläche und 7000 Quadratmetern Grund besitzen.

«Das war eine schräge Erfahrung», sagt Brugger. So richtig glücklich scheint die Komikerin über die Anreise nicht zu sein. Allerdings nicht, wie man denken könnte, weil sie angesichts des Klimawandels ein schlechtes Gewissen hat.

Helikopter fliegen sei sehr anstrengend – wegen des Lärms. «Das Reisen mit dem Helikopter ist jedoch angenehmer, als wenn ich mit 300 anderen in einem Flieger sitzen muss.»

Jetset, viel auf Reisen und mehrere Wohnsitze – das muss man sich zuerst leisten können. «So viel Druck. Ich kann das meiner Frau gar nicht bieten», sagt Thomas Spitzer.

Robert Geiss: «Keine Langweile aufkommen lassen»

Nach einer Viertelstunde will Brugger von den Geissens wissen, wie sie es geschafft haben, so lange zusammenzubleiben?

«Dieses Jahr sind wir 42 Jahre zusammen. Meine Güte, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen,» sagt Carmen Geiss.

«Carmen zählt ganz genau», erwidert Robert Geiss.

«Habt ihr einen pauschalen Tipp an Thomas und mich, damit wir auch so lange zusammen bleiben wie ihr beide», hakt Hazel Brugger nach.

«Du darfst einfach keine Langeweile aufkommen lassen», antwortet Robert Geiss. «Und die hatten wir nicht. Wir hatten stetig etwas zu tun die letzten 40 Jahre.»

Sie seien zudem nicht nur viel gereist, sondern hätten auch viel erlebt und an vielen Orten gelebt. Köln. Kitzbühel. Saint-Tropez. Monaco. Und seit einigen Jahren nun den Winter über in Dubai.

Ein Podcast voller Floskeln und Binsenweisheiten

Wer die erste Folge des Podcasts von Brugger, Geiss und Co. einschaltet, hört viel. Viele Floskeln, langweilige Binsenweisheiten und lahme Witze. Der Erlebnisfaktor hält sich Grenzen.

Immerhin: Gegen Ende der ersten Folge will Hazel Brugger von ihrem Lieblingsmann wissen, ob sie eher Carmen oder Robert sei?

«Das ist eine gute Frage», antwortet Spitzer. «Also wenn wir jetzt wirklich einen Partnertausch machen würden, also nicht sexuell gemeint ...»

Brugger: «...ich hätte ich gesagt, Carmen und ich würden es am längsten zusammen aushalten.»

Carmen Geiss: «Ich auch.»

Derweil will Thomas den Zuhörer*innen bereits die nächste Folge schmackhaft machen: «Wir warten ab und lösen es in der nächsten Ausgabe, wer es am besten und längsten zusammen aushalten würde. Seid also gespannt ...»

Lieber Thomas Spitzer, liebe Hazel Brugger, liebe Geissens, bei mir hält sich die Spannung in Grenzen. Die Chance ist deshalb gross, dass ich Folge zwei von eurem Podcast verpassen und deshalb nie erfahren werde, was ihr zusammen treiben wollt. Sorry.

