14.06.2024

Auf TikTok erobert die mexikanische Gewürzmischung Tajin die Herzen der Creators. Kombiniert wird das Gewürz mit süssen Früchten wie Ananas und Papaya und ergibt den unverwechselbaren Swicy-Geschmack.

Wer auf TikTok unterwegs ist, der hat bestimmt schon von dem Food-Trend Swicy gehört. Nämlich schon seit einiger Zeit erobert die mexikanische Gewürzmischung Tajin die Herzen der Creators. Am liebsten wird das Gewürz mit süssen Früchten wie Ananas und Papaya kombiniert. Der Mix aus rotem Chili, Limettenschale und Meersalz verleiht den Früchten den unverwechselbaren Swicy-Geschmack.

Die Gewürzmischung gibt es mittlerweile auch bei uns im Detailhandel. Der Hype um das vielseitige Gewürz zeige sich auch in den steigenden Umsatzzahlen, so Javier Leyva, Direktor von Tajin in den USA und Kanada.

Aber auch süss-scharfe Getränke werden auf TikTok bereits eifrig getestet. So etwa die limitierte, würzigere Linie der Limonadengetränke von Starbucks: Spicy Dragonfruit, Spicy Pineapple und Spicy Strawberry, allesamt vom Swicy-Trend inspiriert.

