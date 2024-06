Hairstylist Dejan Garz (29) landet einen viralen Hit nach dem anderen. Bild: Instagram-Screenshot: dejangarz

Dejan Garz, einst Friseurmeister in einem kleinen Dorf, ist heute gefeierter Social-Media-Influencer, der Millionen von Menschen mit seinen Haarpflegetipps begeistert und plant, der nächste Udo Walz zu werden.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dejan Garz ist Friseurmeister und erfolgreicher Social-Media-Influencer, dessen Videos zu Haarpflege Millionen von Klicks erzielen.

Garz hat sich durch Haarpflegetipps eine grosse Fangemeinde aufgebaut: Seine zusammen fast 1,5 Millionen Follower auf Instagram und TikTok machen ihn zum bekanntesten deutschen Influencer im Bereich Haarpflege.

Mit der C-W-C-Methode, bei der Conditioner vor und nach dem Shampoonieren verwendet wird, verspricht er gesündere und glänzendere Haare.

Authentizität ist sein Erfolgsgeheimnis: Garz testet Haarpflegeprodukte aus allen Preisklassen und gibt seine ehrliche Meinung dazu ab. Mehr anzeigen

Kennst du die C-W-C-Methode? Wenns nach Dejan Garz (29), dem gelernten Friseurmeister und Social-Media-«Haarfluencer», geht, solltest du das. Eines seiner beliebtesten Videos zur schonungsvollsten Haarwasch-Technik hat 4,1 Millionen Klicks auf Instagram und nochmals über eine Million auf TikTok.



«Wenn du diese Technik des Haarewaschens noch nicht kennst, wirklich, bleib hier, sie wird alles verändern», eröffnet er sein 60-sekündiges Tutorial. Dann erklärt er die C-W-C-Methode: «Step 1: Ihr geht in die Dusche und macht eure Haare nass.»

In einem zweiten Schritt soll man Conditioner in die Haarlängen und -spitzen geben. Danach mit Shampoo die Kopfhaut (und nur die Kopfhaut!) waschen. Schliesslich alles gründlich wieder ausspülen. Im letzten Step soll man nochmals Conditioner in den Längen und Spitzen verteilen.

«Ich verspreche euch, wer diese Technik beim Haarewaschen anwendet, wird im Nullkommanichts so viel gesündere, schönere, glänzendere Haare bekommen.» Und warum ist das so? «Warmes Wasser in Kombination mit einem Shampoo trocknet die Spitzen halt unfassbar stark aus», erklärt Garz. «Vor dem Waschen einen Conditioner in die Längen und Spitzen zu geben, dient also als Schutz.»

Vom Friseurmeister zum Social-Media-Star

Doch wer steckt hinter dem Haarprofi? Als Jugendlicher war Garz laut «Brigitte» ein leidenschaftlicher Tänzer. Doch seine Begeisterung galt nicht nur der Choreografie, sondern auch dem Styling vor den Auftritten. Nachdem er begonnen hatte, die Haare seines Teams zu stylen, entschied er sich, in seinem kleinen Heimatdorf in Niedersachsen eine Friseurausbildung zu beginnen.



Später tauschte der inzwischen in Hamburg lebende Dejan Garz seinen Salon gegen eine weitaus grössere Plattform ein: Social Media. Dort teilt er seine Haarpflegetipps inzwischen mit über einer Million Menschen. Sein Aufstieg verlief nahezu über Nacht, wie er in einem Beitrag des NDR-Formats «DAS!» berichtete.

Alles begann 2018 mit einem einfachen TikTok-Video, das Garz ohne grosse Erwartungen hochlud. «Ich habe wirklich nur erklärt, wie man die Haare richtig wäscht, ein Thema also, das eigentlich relativ simpel und leicht erklärt ist. Ich glaube, ich habe es einfach sehr gut auf den Punkt gebracht», erinnert sich Garz im Gespräch mit Tag24.

«Okay, da passiert gerade sehr viel.»

Offensichtlich: Das Video ging viral und ebnete ihm den Weg zu seiner Karriere. «Ich bin dann schlafen gegangen und am nächsten Tag hatte das Video so viele Aufrufe, dass ich gedacht habe: krass», beschreibt der 29-Jährige den plötzlichen Erfolg. «Da habe ich dann gemerkt: Okay, da passiert gerade sehr viel.»

Seitdem wächst seine Fangemeinde stetig. Menschen strömen auf seine Instagram-Seite, um sich Tipps vom Profi zu holen. Mittlerweile zählt sein Kanal «dejangarz» 764’000 Follower auf Instagram und fast ebenso viele auf TikTok. Laut Hamburger Abendblatt macht ihn das zum bekanntesten deutschen Influencer im Bereich Haarpflege. Seit einiger Zeit verdient Garz damit auch seinen Lebensunterhalt.

Friseurmeister Dejan Garz setzt sich regelmässig eine Echthaarperücke auf, um das Haaremachen zu präsentieren. Instagram-Screenshot: dejangarz

Garz hat sich mit seinen praxisnahen Ratschlägen so eine beeindruckende Position als Influencer in der Haarpflegebranche erarbeitet, die ihn in die obersten Ränge der Social-Media-Welt katapultiert hat.

Erschwingliche Produkte aus der Drogerie

Doch was macht den Hairstylisten so erfolgreich? Sein Erfolgsrezept liegt darin, sich in seine Zielgruppe hineinzuversetzen. Um dies zu erreichen, trägt er manchmal sogar eine lange Echthaarperücke.

«Ich möchte das Gefühl haben, wie es ist, wenn man sich selbst die Haare macht», so der Influencer. «Ich finde als Friseur ist es ja immer einfach, wenn vor dir ein Kopf sitzt. [...] Es ist schon etwas anderes, wenn ich mir selbst die Haare style oder das vor mir mit einer Puppe mache.»

Darüber hinaus bleibt der Social-Media-Aufsteiger authentisch und transparent. Er lässt sich nicht nur von grossen Marken bezahlen, um teure Friseurprodukte zu bewerben, sondern legt Wert darauf, auch erschwingliche Produkte aus der Drogerie vorzustellen.

Regelmässig testet er Shampoos, Spülungen und weitere Haarpflegeprodukte aus verschiedenen Preissegmenten und teilt seine Expertenmeinung – insbesondere hinsichtlich der Inhaltsstoffe – mit seinen Followern.

«Ich bin der nächste Udo Walz.»

Durch diese authentische und praxisnahe Herangehensweise hat er das Vertrauen und die Sympathie seiner wachsenden Community gewonnen.

Mit Vorurteilen gegenüber dem Berufsbild Influencer will der Friseurmeister trotzdem aufräumen. «Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich nicht davon lebe, dass ich gut aussehe. Für jeden Beitrag im Internet recherchiere ich Studien, packe mein Fachwissen aus und blättere in meinen Büchern», stellt Garz klar.

Dazu kämen noch viele Stunden, die in das Schneiden und Drehen von Videos, das Communitymanagement, die Vorbereitung von Posts, Abhalten von Meetings und vielem mehr investiert werden müssen – selbst wenn das laut Garz auch mal abends um 21 Uhr auf dem Sofa mit einer Cola in der Hand geschehe.

Trotz seiner erfolgreichen Karriere als Influencer sieht Dejan Garz seine Zukunft irgendwann wieder in einem Friseursalon – diesmal in seinem eigenen. Doch das ist nicht alles. Auf die Frage nach seinen langfristigen Zielen antwortet er dem Hamburger Abendblatt selbstbewusst: «Sagen wir mal: Ich bin der nächste Udo Walz.»