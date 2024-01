AJ McLean und seine Frau Rochelle haben sich getrennt. Für sie beginnt 2024 ein ganz neues Kapitel – sie wollen sich nun vor allem um die Erziehung ihrer Töchter kümmern. Bild: IMAGO/Avalon.red

Sänger AJ McLean und seine Frau Rochelle lassen sich scheiden. Im Frühjahr 2023 hatten sie noch eine Beziehungspause angekündigt – nun ziehen sie einen Schlussstrich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen AJ McLean und seine Frau Rochelle wollten im Frühling 2023 eine längere Beziehungspause einlegen – nun lassen sie sich scheiden.

Sie hofften, «eine stärkere Zukunft aufzubauen», doch gaben nun das Ehe-Aus bekannt.

Der Sänger lernte seine Ehefrau 2001 kennen, das Jawort haben sie sich 2011 gegeben. Sie haben zwei gemeinsame Töchter. Mehr anzeigen

Im Frühling 2023 hatten Backstreet Boy AJ McLean (45) und seine Frau Rochelle DeAnna McLean (42) öffentlich mitgeteilt, eine Beziehungspause einzulegen.

Das Paar sagte: «Die Ehe ist hart, aber sie ist es wert. Wir haben gemeinsam beschlossen, uns vorübergehend zu trennen, um an uns selbst und an unserer Ehe zu arbeiten, in der Hoffnung, eine stärkere Zukunft aufzubauen.»

Der damalige Optimismus, wieder zusammenzufinden, hat keine Früchte getragen. Der Sänger hat nun offiziell das Ehe-Aus bekannt gegeben.

Entscheidung aus «tiefer Liebe» gefällt

2024 startet im Haus McLean also mit einer ernüchternden Nachricht, die AJ McLean auf Instagram mit den Fans und der Welt teilt: «Wie ihr alle wisst, sind wir nun seit über einem Jahr getrennt. Obwohl wir auf eine Versöhnung gehofft haben, haben wir beschlossen, unsere Ehe offiziell zu beenden. In tiefer Liebe und Respekt haben wir diese Entscheidung getroffen.»

Das hat das Paar in einem gemeinsamen Statement geschrieben.

Weiter wollen sich AJ und Rochelle auf die «gesündeste Art und Weise» konzentrieren, weiterzumachen. Dabei steht die Freundschaft und die gemeinsame Erziehung ihrer Töchter im Vordergrund: «Wir danken euch für eure Freundlichkeit, euren Respekt und eure Privatsphäre in dieser Zeit.»

Im März 2023 betonte das Paar noch, dass eine Trennung für sie nicht infrage käme. Der Plan sei immer gewesen, wieder zusammenzukommen und «die Liebe füreinander und die Familie weiter zu pflegen».

AJ McLean und Rochelle DeAnna McLean waren seit 2011 verheiratet, sie hatten sich 2001 kennengelernt. Priorität haben nun ihre beiden Töchter.

