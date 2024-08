«Hitman»: Vom Philosophie-Professor zum charmanten Auftragskiller Regisseur Richard Linklater gilt als einer der wichtigsten Independent-Filmemacher Hollywoods. Nun wagt sich der Tausendsassa einmal mehr auf neues Terrain: «Hitman» ist eine Feelgood-Action-Komödie inklusive prickelnder Lovestory. 12.08.2024

In der Feelgood-Actionkomödie von Richard Linklater schlüpft Shootingstar Glen Powell in die unterschiedlichsten Rollen, um sich als Fake Hit Man auszugeben. Ein Film, der vor Charme, Witz und Lockerheit nur so sprüht.

G. Izzo, F. Berner Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In «Hit Man» muss sich ein Philosophieprofessor, der nebenbei für die Polizei arbeitet, als Auftragskiller ausgeben, um seine Auftraggeber hinters Licht zu führen.

Der neueste Film von Regisseur Richard Linklater («Boyhood») ist von einer wahren Geschichte inspiriert.

An der Seite des smarten Hauptdarstellers Glen Powell glänzt die Puertoricanerin Adria Arjona in einer verführerischen, aber auch schlagfertigen Rolle. Mehr anzeigen

Richard Linklater gilt als eine der prägendsten Figuren des US-amerikanischen Independent-Films. Der Regisseur zeichnete unter anderem für zutiefst menschliche und humorvolle Dramen wie «Boyhood» oder «Before Sunrise» verantwortlich.

Dass er nun einen Film über einen Auftragskiller herausbringt, wirkt auf den ersten Blick überraschend. Doch bereits nach den ersten Minuten lässt er jegliche Skepsis verfliegen.

«Hit Man» packt sein Publikum von der ersten Sekunde an mit seiner leichtfüssigen Erzählweise, klugen und witzigen Dialogen und einem wunderschön harmonierenden Darstellerpaar.

Seine Aufgabe ist es, sich als Auftragskiller auszugeben

Glen Powell spielt den Philosophieprofessor Gary Johnson, der einen ganz gewöhnlichen, unaufgeregten Lebensstil pflegt. Er ist ordentlich, pflichtbewusst und kümmert sich zu Hause um seine Katzen. Aussergewöhnlich ist hingegen sein Nebenjob.

Er arbeitet bei der Polizei als Abhör- und Funkspezialist auf Undercover-Missionen. Als sein Kollege suspendiert wird, muss er selbst als Agent einspringen.

Seine Aufgabe ist es, sich als Auftragskiller auszugeben und seine Auftraggeber hinters Licht zu führen. Womit er jedoch nicht gerechnet hat: Er verliebt sich Hals über Kopf in eine potenzielle Auftraggeberin.

Das Storytelling von «Hit Man» überzeugt

Powell scheint sichtlich Spass dabei zu haben, in die unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen und dabei sein ganzes Schauspieltalent unter Beweis zu stellen. An der Seite des smarten Hauptdarstellers glänzt die Puertoricanerin Adria Arjona in einer verführerischen, aber auch schlagfertigen und mutigen Rolle. Die Chemie zwischen den beiden passt hervorragend und sie lassen es regelrecht knistern, wenn sie sich näherkommen.

Auch das Storytelling von «Hit Man» überzeugt mit gutem Spannungsaufbau und überraschenden Wendungen. Mit dem philosophischen Aspekt erreicht der Film zudem auch emotionale Tiefe, indem Fragen zum menschlichen Bewusstsein und zur Selbstfindung thematisiert werden.

Die lockere Erzählweise, die spannend inszenierte Geschichte und die prickelnde Lovestory machen diesen Film zu einer unverschämt guten Feelgood-Actionkomödie. «Hit Man» ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Hit.

Mehr Videos aus dem Ressort