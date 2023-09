Harry darf sein Grosi in Windsor doch noch verabschieden

@BBCNews Harry leaving Windsor Castle this morning pic.twitter.com/kIckQLBLnA — ╪ Amy GB TT Giles╪ (@amygiles0188) September 8, 2023

Prinz Harry ist am ersten Todestag von Königin Elizabeth beim Verlassen von Schloss Windsor gesichtet worden. Zusammen mit anderen Royals hat er an einer Trauerfeier für Königin Elizabeth II. teilgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry flog am Donnerstag für die Verleihung der WellChild Awards nach London.

Es ist das erste Mal, dass Harry seit der Krönung seines Vaters nach England zurückkehrt.

Am Freitag überrascht er die königlichen Fans, als er beim Verlassen von Schloss Windsor gesichtet wurde. Mehr anzeigen

Gelingt Harry doch eine Annäherung an seine königliche Familie? Seit der Krönung von König Charles am 6. Mai 2023 ist Harry zum ersten Mal in seiner alten Heimat auf Besuch. Er hat an der WellChild-Verleihung teilgenommen.

Ganz Grossbritannien fragt sich dieser Tage: Wird Harry bei den Trauerfeierlichkeiten zum Todestag von Königin Elizabeth II. bei seiner Familie sein?

Nun wurde der 38-jährige Exil-Royal am Freitagmorgen beim Verlassen der Kapelle auf Schloss Windsor gespottet.

Separate Aufwartung für Königin Elizabeth II.

Der Königspalast bestätigt heute, dass einige Mitglieder der königlichen Familie separat in einem intimen Rahmen Königin Elizabeth II. ihre Aufwartung gemacht haben.

Dort wurde die ehemalige Commonwealth-Regentin im vergangenen Jahr zusammen mit ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrer Schwester und Prinz Philip beigesetzt.

Zuvor hatten König Charles und Königin Camilla heute an einem Gottesdienst in Schottland teilgenommen.

Harry erhielt dafür keine Einladung, den Jahrestag mit dem Königspalast zu verbringen. Ein Palastinsider behauptete, sein Vater Charles habe «keine Zeit im Terminkalender», um seinen Sohn zu sehen.

Harry doch nicht im engsten Familienkreis willkommen?

Zu Charles und Camilla in Schottland gesellten sich die Nichte und der Neffe der verstorbenen Königin, Lady Sarah Chatto und der Earl of Snowdon.

William und Kate hingegen werden heute an einem privaten Gottesdienst in der St. David's Cathedral in Wales teilnehmen, um dem Leben von Königin Elizabeth zu gedenken. Danach werden sie im Kreuzgang mit Mitgliedern der örtlichen Gemeinde zusammentreffen, bevor sie draussen auf die Gratulanten warten.

Gestern Abend würdigte Harry seine Oma, Königin Elizabeth II., mit emotionalen Worten, sie schaue «auf uns herab und freue sich, dass wir zusammen sind».

Welche Königsmitglieder im kleinen Trauerrahmen bei Schloss Windsor dabei waren, ist bisher nicht bekannt.

