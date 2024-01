Natascha Grün besuchte eine Gala in München. Als sie tanzen will, lässt sie ihre Schuhe unter dem Tisch zurück – ein Fehler, wie sie später bemerkt. IMAGO/Lindenthaler

Modedesignerin Natascha Grün wurde übel mitgespielt: Als sie ihre High Heels unter dem Tisch deponiert und tanzen geht, sind sie plötzlich weg – und gegen 50-Franken-Schuhe ausgetauscht worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Natascha Grün besucht eine Gala in München und wird prompt beklaut.

Die Modedesignerin trug neue High Heels von Jimmy Choo im Wert von 700 Franken.

Um zu tanzen, zieht sie die Schuhe aus – und merkt danach, dass sie geklaut worden sind. Mehr anzeigen

Sie kann es in ihrer Instagram-Story nicht fassen: «Diese nagelneuen Jimmy-Choo-High-Heels in Grösse 41 wurden mir geklaut, als ich sie fürs Tanzen kurz ausgezogen habe», schrieb sie in der Story.

Die Modedesignerin besuchte in München eine Gala, mitsamt Glitzerkleid und ebendiesen Schuhen von der Luxusmarke Jimmy Choo.

Als sie ihren Füssen eine Pause gönnen will, zieht Grün die High Heels aus und verstaut sie unter dem Tisch. Da hat ein Dieb höchstwahrscheinlich zugeschlagen. Als sie zurückkehrt, sind die Jimmy Choos weg – und an derselben Stelle liegen 50-Franken-Schuhe von Tamaris in ihrer Grösse.

«Keine Frau verwechselt Jimmy Choos»

Wie «heute.at» schreibt, kommentiert Grün dies schlicht mit: «Das ist doch echt kacke.»

Ein Versehen sei es zudem niemals gewesen: «Keine Frau verwechselt Jimmy Choos mit Tamaris. Selbst im Vollrausch nicht», sagt sie. Die Schuhe seien ein Geschenk ihres Freundes gewesen – «sie sind auch megabequem. Es ist eines der wenigen Modelle, in denen ich länger laufen kann», führte Grün noch aus.

Die Modedesignerin hofft nun weiterhin darauf, dass der Dieb ihre Instagram-Storys zum Thema sieht und die High Heels zurückgibt.

