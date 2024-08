Erst vor wenigen Wochen berichtete Patrice Aminati, ihr Krebs habe in mehrere Organe gestreut. Jetzt gab ihr Ehemann ein Update: Die Metastasen sind zum Glück verschwunden. Bild: Screenshot Instagram

Nach schweren Monaten gibt es endlich gute Nachrichten: Patrice Aminati, die Ehefrau von ProSieben-Moderator Daniel Aminati, hat im Kampf gegen den Hautkrebs einen Meilenstein erreicht.

Teleschau/bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor wenigen Wochen berichtete Patrice Aminati, ihr Hautkrebs habe in mehrere Organe gestreut.

Jetzt gab ihr Ehemann, der ProSieben-Moderator Daniel Aminati, ein Gesundheitsupdate auf seinem Instagram-Account.

Die Metastasen sind verschwunden. Mehr anzeigen

Eine harte Zeit liegt hinter ProSieben-Moderator Daniel Aminati, seiner Tochter und vor allem seiner Frau Patrice. Die 29-Jährige musste sich mit der Schock-Diagnose Hautkrebs auseinandersetzen.

Nach etlichen Rückschlägen gibt es nun gute Neuigkeiten zu vermelden. Daniel Aminati teilte sie am Montag auf seinem Instagram-Account.

Der 50-Jährige erinnert in dem Post an die zweite Krebstherapie, die am 12. Februar begonnen habe. Es habe sich um eine «Immuntherapie per Infusionen» gehandelt.

Und nun die grosse Erleichterung: «Fast genau sechs Monate später ist Patrice endlich frei von Metastasen.»

«Was seid Ihr für eine wundervolle starke kleine Familie»

Die Fotos und Videoclips zeigen die sichtlich gelöste Familie während der Ferien im Thüringer Wald. Die Botschaft: Tochter Charly (1) steht nach vielen harten Monaten voller Sorge im Mittelpunkt.

Und dort könnte sie bald nicht mehr alleine sei. «Wir kommen wieder», schliesst Daniel Aminati seinen Post mit einer vielsagenden Andeutung, «vielleicht ja dann, so Gott will, mit Kind Nummer zwei.»

In der Kommentarspalte erhalten die Aminatis viel Zuspruch, unter anderem von SAT.1-Moderatorin Marlene Lufen, die schreibt: «Ich freue mich so sehr für Euch! Was seid Ihr für eine wundervolle starke kleine Familie.»

