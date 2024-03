Oscars 2024: Die aussergewöhnlichsten Looks vom roten Teppich Durfte sich im Laufe des Abends über einen Oscar freuen: Emma Stone im zart mintfarbenen Kleid von Louis Vuitton. Die minimalistisch gehaltene Robe mit voluminösem Schösschen-Element ist ein echter Hingucker! Bild: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa «The Holdovers»-Schauspielerin Da'Vine Joy Randolph holte sich nicht nur den Oscar als beste Nebendarstellerin, sondern glänzte auch in einem blauen Glamour-Kleid mit flauschigen Ärmeln und langer Schleppe. Bild: IMAGO/UPI Photo Da'Vine Joy Randolph und Emma Stone passen nicht nur dank Goldmännchen zusammen, auch farblich sind sie in zarten Tönen gut abgestimmt. Bild: IMAGO/UPI Photo Blau-Töne scheinen die Farbe des Oscar-Abends zu sein. Hailee Steinfeld setzt auf ein Kleid in sanftem Graublau und zieht in der schillernden Robe von Elie Saab mit besticktem Gold-Bustier alle Blicke auf sich. Bild: IMAGO/Sipa USA Auch auf Blau setzt Ava DuVernay. Die Wahl der Regisseurin fällt auf ein zeitloses Louis-Vuitton-Kleid mit Schnallen als Trägern. DuVernay ist eine der viele Gäste, die an den Oscars 2024 einen rote Anstecknadel trägt. Was der Button zu bedeuten hat? Die Träger*innen wollen damit Präsident Biden dazu aufrufen, einen Waffenstillstand im Israel-Palästina-Konflikt zu fordern. Bild: IMAGO/Picturelux Eine weitere Glamour-Queen in Blau: Lupita Nyong'o in einer glänzenden Robe mit Feder-Details von Giorgio Armani Privé. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Jennifer Lawrence schreitet im gepunkteten Look über den Red Carpet. Was auf den ersten Blick als alltägliches Muster abgestempelt werden könnte, ist durchaus Oscar-geeignet: Das Polka-Dots-Kleid von Dior setzt mit dem typischen Bandeau-Schnitt und dem ab der Taille ausgestellten Rock auf zeitlose Eleganz. Dazu trägt die Schauspielerin eine passende Stola. Bild: IMAGO/Sipa USA Peplums erleben an den Oscars 2024 ihr Comeback! Der typische Schnitt fällt am Oberkörper extrem figurnah aus, während er sich zur Hüfte hin dann in ein ausgestelltes Schösschen umwandelt, wie hier Gabrielle Union vormacht. Die Schauspielerin verzaubert in einer Silber-Schöpfung von Carolina Herrera. Bild: IMAGO/Sipa USA «Ken»-Darsteller Simu Liu kreuzt ohne Hemd im schlichten Fendi-Anzug auf, macht aber unter den männlichen Gästen einen der besten Auftritten. Das Augenmerk liegt auf der Silber-Brosche. Bild: IMAGO/MediaPunch Ein anderer «Ken», der ebenfalls einen Best-Dressed-Momente hinlegt: Ryan Gosling im Look von Gucci mit Silber-Details, den er später für seine «I am Ken»-Performance gegen einen glitzernden, pinkfarbenen Anzug tauschte. Bild: IMAGO/Picturelux Margot Robbie posiert in einem schulterfreien Kleid in schlichtem Schwarz von Versace. Der Pailletten-Look mit geraffter Mitte ist ein Hingucker! Bild: IMAGO/ZUMA Wire Ebenfalls schimmert America Ferrera: Die Schauspielerin wandelt im pinken Kleid von Atelier Versace über den roten Teppich. Bild: IMAGO/Sipa USA Den Glitzer-Trend greift auch Zendaya mit ihrem One-Shoulder-Dress von Giorgio Armani Privé auf. Bild: IMAGO/Sipa USA Der fliessende Mermaid-Look von Balenciaga, den Carey Mulligan mit Handschuhen trägt, ist ein Traum aus Schwarz und Weiss. Bild: IMAGO/Sipa USA Anya Taylor-Joy strahlt mit dem Goldjungen um die Wette. Die «Damengambit»-Darstellerin glänzte im silbernen Mermaid-Kleid von Dior. Der schuppenartige, ausgestellte Rock sorgt für Wow-Effekt. Laut Taylor-Joy soll das berühmte Botticelli-Gemälde «Die Geburt der Venus» Inspiration für die Robe gegeben haben. Bild: IMAGO/Future Image Ein Mix aus schwarzen Pailletten und dunkelgrünem Samt ist das Kleid von Schauspielerin Issa Rae. Bild: IMAGO/Picturelux Die spitzen Schulterpartien von Sandra Hüllers Schiaparelli-Kleid sind unübersehbar. Ein extravaganter Samt-Look in schlichtem Schwarz mit einer silbernen Brosche als Detail. Bild: IMAGO/Sipa USA Rüschen über Rüschen – das Kleid von Rita Moreno sorgt für gute Laune. Die Robe von Badgley Mischka steht der «West Side Story»-Legende vorzüglich. Bild: IMAGO/UPI Photo Dass sich Cowboyboots mit Anzug kombinieren lassen, beweist Colman Domingo. Mit dem eleganten Look von Louis Vuitton bringt der Schauspieler einen Western-Twist an die Oscar-Verleihung. Bild: IMAGO/Sipa USA Grosse Freude auf dem roten Teppich der Oscars: Vanessa Hudgens zeigt zum ersten Mal ihren Babybauch. In einer schlichten Kreation von Vera Wang Couture strahlt sie bis über beide Ohren. Konkurrenz beim Schillern macht ihr der Schmuck von Chopard. Bild: IMAGO/Sipa USA Unter diesem vielen rosa Stoff versteckt sich Ariana Grande. Ihr Kleid von Giambattista Valli erinnert an Wolken – und bleibt nicht ungesehen! Bild: IMAGO/Picturelux Ein schlichter Traum in Weiss: Das Gucci-Kleid mit schmalen Trägern, in dem Kirsten Dunst an den Oscars auftaucht, zeugt von klassischer Eleganz. Bild: IMAGO/Sipa USA Auch Eva Longoria setzt auf ein zeitlosen Glamour in einem Kleid von Tamara Ralph. Mit den aussergewöhnlichen Schulterpartien ihres Off-Shoulder-Outfits legt sie einen unvergesslichen Auftritt hin. Bild: IMAGO/Sipa USA Aussergewöhnlich ist auch Donata Wenders' Outfitwahl, die eine Hommage an ihren Gatten ist: Die Frau des deutschen Regisseurs Wim Wenders, der für einen Oscar nominiert war, kleidet sich in einer bodenlangen schwarzen Robe, die aus alten Videobändern ihres Mannes besteht. Eine VHS-Kassette als Clutch rundet den Look ab. Bild: IMAGO/UPI Photo Oscars 2024: Die aussergewöhnlichsten Looks vom roten Teppich Durfte sich im Laufe des Abends über einen Oscar freuen: Emma Stone im zart mintfarbenen Kleid von Louis Vuitton. Die minimalistisch gehaltene Robe mit voluminösem Schösschen-Element ist ein echter Hingucker! Bild: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa «The Holdovers»-Schauspielerin Da'Vine Joy Randolph holte sich nicht nur den Oscar als beste Nebendarstellerin, sondern glänzte auch in einem blauen Glamour-Kleid mit flauschigen Ärmeln und langer Schleppe. Bild: IMAGO/UPI Photo Da'Vine Joy Randolph und Emma Stone passen nicht nur dank Goldmännchen zusammen, auch farblich sind sie in zarten Tönen gut abgestimmt. Bild: IMAGO/UPI Photo Blau-Töne scheinen die Farbe des Oscar-Abends zu sein. Hailee Steinfeld setzt auf ein Kleid in sanftem Graublau und zieht in der schillernden Robe von Elie Saab mit besticktem Gold-Bustier alle Blicke auf sich. Bild: IMAGO/Sipa USA Auch auf Blau setzt Ava DuVernay. Die Wahl der Regisseurin fällt auf ein zeitloses Louis-Vuitton-Kleid mit Schnallen als Trägern. DuVernay ist eine der viele Gäste, die an den Oscars 2024 einen rote Anstecknadel trägt. Was der Button zu bedeuten hat? Die Träger*innen wollen damit Präsident Biden dazu aufrufen, einen Waffenstillstand im Israel-Palästina-Konflikt zu fordern. Bild: IMAGO/Picturelux Eine weitere Glamour-Queen in Blau: Lupita Nyong'o in einer glänzenden Robe mit Feder-Details von Giorgio Armani Privé. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Jennifer Lawrence schreitet im gepunkteten Look über den Red Carpet. Was auf den ersten Blick als alltägliches Muster abgestempelt werden könnte, ist durchaus Oscar-geeignet: Das Polka-Dots-Kleid von Dior setzt mit dem typischen Bandeau-Schnitt und dem ab der Taille ausgestellten Rock auf zeitlose Eleganz. Dazu trägt die Schauspielerin eine passende Stola. Bild: IMAGO/Sipa USA Peplums erleben an den Oscars 2024 ihr Comeback! Der typische Schnitt fällt am Oberkörper extrem figurnah aus, während er sich zur Hüfte hin dann in ein ausgestelltes Schösschen umwandelt, wie hier Gabrielle Union vormacht. Die Schauspielerin verzaubert in einer Silber-Schöpfung von Carolina Herrera. Bild: IMAGO/Sipa USA «Ken»-Darsteller Simu Liu kreuzt ohne Hemd im schlichten Fendi-Anzug auf, macht aber unter den männlichen Gästen einen der besten Auftritten. Das Augenmerk liegt auf der Silber-Brosche. Bild: IMAGO/MediaPunch Ein anderer «Ken», der ebenfalls einen Best-Dressed-Momente hinlegt: Ryan Gosling im Look von Gucci mit Silber-Details, den er später für seine «I am Ken»-Performance gegen einen glitzernden, pinkfarbenen Anzug tauschte. Bild: IMAGO/Picturelux Margot Robbie posiert in einem schulterfreien Kleid in schlichtem Schwarz von Versace. Der Pailletten-Look mit geraffter Mitte ist ein Hingucker! Bild: IMAGO/ZUMA Wire Ebenfalls schimmert America Ferrera: Die Schauspielerin wandelt im pinken Kleid von Atelier Versace über den roten Teppich. Bild: IMAGO/Sipa USA Den Glitzer-Trend greift auch Zendaya mit ihrem One-Shoulder-Dress von Giorgio Armani Privé auf. Bild: IMAGO/Sipa USA Der fliessende Mermaid-Look von Balenciaga, den Carey Mulligan mit Handschuhen trägt, ist ein Traum aus Schwarz und Weiss. Bild: IMAGO/Sipa USA Anya Taylor-Joy strahlt mit dem Goldjungen um die Wette. Die «Damengambit»-Darstellerin glänzte im silbernen Mermaid-Kleid von Dior. Der schuppenartige, ausgestellte Rock sorgt für Wow-Effekt. Laut Taylor-Joy soll das berühmte Botticelli-Gemälde «Die Geburt der Venus» Inspiration für die Robe gegeben haben. Bild: IMAGO/Future Image Ein Mix aus schwarzen Pailletten und dunkelgrünem Samt ist das Kleid von Schauspielerin Issa Rae. Bild: IMAGO/Picturelux Die spitzen Schulterpartien von Sandra Hüllers Schiaparelli-Kleid sind unübersehbar. Ein extravaganter Samt-Look in schlichtem Schwarz mit einer silbernen Brosche als Detail. Bild: IMAGO/Sipa USA Rüschen über Rüschen – das Kleid von Rita Moreno sorgt für gute Laune. Die Robe von Badgley Mischka steht der «West Side Story»-Legende vorzüglich. Bild: IMAGO/UPI Photo Dass sich Cowboyboots mit Anzug kombinieren lassen, beweist Colman Domingo. Mit dem eleganten Look von Louis Vuitton bringt der Schauspieler einen Western-Twist an die Oscar-Verleihung. Bild: IMAGO/Sipa USA Grosse Freude auf dem roten Teppich der Oscars: Vanessa Hudgens zeigt zum ersten Mal ihren Babybauch. In einer schlichten Kreation von Vera Wang Couture strahlt sie bis über beide Ohren. Konkurrenz beim Schillern macht ihr der Schmuck von Chopard. Bild: IMAGO/Sipa USA Unter diesem vielen rosa Stoff versteckt sich Ariana Grande. Ihr Kleid von Giambattista Valli erinnert an Wolken – und bleibt nicht ungesehen! Bild: IMAGO/Picturelux Ein schlichter Traum in Weiss: Das Gucci-Kleid mit schmalen Trägern, in dem Kirsten Dunst an den Oscars auftaucht, zeugt von klassischer Eleganz. Bild: IMAGO/Sipa USA Auch Eva Longoria setzt auf ein zeitlosen Glamour in einem Kleid von Tamara Ralph. Mit den aussergewöhnlichen Schulterpartien ihres Off-Shoulder-Outfits legt sie einen unvergesslichen Auftritt hin. Bild: IMAGO/Sipa USA Aussergewöhnlich ist auch Donata Wenders' Outfitwahl, die eine Hommage an ihren Gatten ist: Die Frau des deutschen Regisseurs Wim Wenders, der für einen Oscar nominiert war, kleidet sich in einer bodenlangen schwarzen Robe, die aus alten Videobändern ihres Mannes besteht. Eine VHS-Kassette als Clutch rundet den Look ab. Bild: IMAGO/UPI Photo

Die Oscars sind nicht nur ein wichtiger Anlass für die Filmbranche, sondern ist auch für Designer*innen einer der grössten Events des Jahres. Wir zeigen die schönsten Looks vom Red Carpet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Oscar-Preisverleihung zeigen sich die atemberaubenden Outfits des Jahres.

Auch in diesem Jahr gab es viele Best-Dressed-Momente auf dem Red Carpet der Academy Awards.

Klare Schnitte mit einem extravaganten Twist waren beliebt.

Schwarz und Blau waren die Farben oder eben Nicht-Farben der Stunde.

Schillernde Glitzer-Kleider zogen die Blicke auf sich. Mehr anzeigen

Bereits zum 96. Mal wurden die Academy Awards verliehen. Wenn im Dolby Theater in Hollywood die Oscars an die Besten aus der Filmbranche überreicht werden, findet seit jeher ein Schaulaufen der atemberaubendsten Roben statt.

Das Stichwort für den roten Teppich lautet dann Glamour!

Während der Oscar-Night dürfen wir uns über extravagante und elegante Kleider freuen. Es ist die Nacht der Nächte für die Filmbranche und Stars aus Film, Musik sowie Sport putzen sich dann so richtig raus.

Dieses Jahr überraschte unter letzterer Kategorie auch Roger Federer. Zusammen mit seiner Frau Mirka zeigte sich der zurückgetretene Tennisstar im weissen Anzug auf dem roten Teppich in Los Angeles – mit Sonnenbrille. Ganz so prickelnd ist der Look im Vergleich zu anderen Gästen nicht.

Mit Sonnenbrille und im weissen Anzug mit Fliege zeigte sich Roger Federer auf dem roten Teppich an den Academy Awards 2024. IMAGO/Sipa USA

Es zeigt sich schon jetzt: Das Modejahr 2024 ist gezeichnet vom Minimalismus, was sich auch an den diesjährigen Oscar-Outfits widerspiegelte.

Minimalistische Schnitte mit Hingucker-Elementen

Viele der verzückenden Roben halten sich an klare Schnitte und zeitlosen Glamour, oft kombiniert mit einem unerwarteten Twist. So etwa in Form von Schösschen bei Oscar-Gewinnerin Emma Stone, spitzen Schultern bei Sandra Hüller oder extravaganten Armpartien bei Eva Longoria.

Ganz in Schwarz schritten unter anderem Vanessa Hudgens mit Babybauch, Margot Robbie oder Eva Longoria auf.

Herauskristallisiert hat sich aber eine andere Trendfarbe des Abends: Viele der Best-Dressed-Momente sehen Blau. Ob in zarter oder knalliger Ausführung – es gab eine Menge blaue Hingucker-Momente.

Glitzer-Kleider all over

Für Glamour-Garantie sorgen funkelnde Kleider auf dem roten Teppich, die an den diesjährigen Academy Awards häufig gesichtet werden. Aufgestickte Kristalle oder Pailletten sorgen für viel Schillern und Glänzen.

Glitzer-Kleider sind die Wahl der Stunde und liessen etwa Zendaya oder America Ferrera auf dem Red Carpet erstrahlen.

Mehr Videos aus dem Ressort