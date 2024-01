Die Kinder von Alain Delon (88) streiten sich ums Erbe

Der französische Schauspieler Alain Delon hat sich seit seinem Schlaganfall 2019 nicht mehr oft in der Öffentlichkeit gezeigt. sda

Die drei Kinder von Alain Delon streiten sich um das Erbe: Wo soll der Filmstar seinen Lebensabend verbringen – in der Schweiz oder lieber in Frankreich? Hierzulande wäre die Erbschaftssteuer tiefer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die französische Schauspiel-Ikone Alain Delon (88) hatte 2019 einen Schlaganfall, seither geht es ihm gesundheitlich immer schlechter.

Seine drei Kinder tragen nun einen öffentlichen Streit um sein Erbe aus.

In Frankreich müssten sie eine höhere Erbschaftssteuer zahlen als in der Schweiz: Wo soll der Schauspieler mit Schweizer Pass nun seinen Lebensabend verbringen? Mehr anzeigen

Der Gesundheitszustand des französischen Schauspielers Alain Delon wird nun von einem Arzt beurteilt.

Dies hat ein Gericht entschieden, nachdem der 88-Jährige und sein Sohn Anthony «aus gesundheitlichen Gründen» beantragt hatten, unter Schutz gestellt zu werden.

Die Legende des französischen Kinos hatte 2019 einen Schlaganfall erlitten, sein Zustand hat sich seither stets verschlechtert. Sein jüngster Sohn Alain-Fabien äusserte sich dazu in «Paris Match»: «Manchmal ist er da, manchmal woanders. Die meiste Zeit weiss man nicht, was in seinem Kopf vor sich geht.»

Unter den drei Kindern ist ein Erbschaftsstreit entflammt, den sie in der Öffentlichkeit austragen. Die zentrale Frage dabei ist: Wo soll Alain Delon seinen Lebensabend verbringen? Die drei Geschwister streiten dabei ab, dass es ihnen ums Erbe geht – viel mehr wollen sie ihren Vater schützen.

Tochter soll Delon manipulieren

Der Grund für den Streit ist die Erbschaftssteuer in Frankreich, diese ist sehr hoch. Da Delon aber auch eine Schweizer Staatsbürgerschaft hat – und die Steuer hierzulande tiefer ist –, will seine Tochter Anouchka ihn in die Schweiz bringen.

Das stösst Anthony und Alain-Fabien sauer auf, sie werfen ihrer Schwester Manipulation vor. Am 22. Dezember haben sie demnach Klage gegen sie eingereicht wegen «Missbrauchs von Schwäche» ihres Vaters.

Anouchka argumentiert derweil, sie plane Delon in die Schweiz zu bringen, «da die medizinische Versorgung besser ist und er besser gepflegt werden kann». Sie wirft ihren Brüdern im Gegenzug vor, das Leben des Vaters zu gefährden.

Seelisch misshandelt von Haushälterin

Seit seinem Schlaganfall war Delon praktisch nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Seine Kinder hatten zudem auch noch gefürchtet, er würde nochmals heiraten – aus diesem Grund haben sie letztes Jahr die Japanerin Hiromi Rollin, eine ehemalige Haushälterin Delons, aus der Residenz werden lassen.

Sie habe den Schauspieler seelisch misshandelt und die Kinder haben sie deswegen auch verklagt. Das Verfahren ist inzwischen allerdings eingestellt worden.

