Diese 14 Promis schwingen das Tanzbein

Jana Wosnitza (30), Sportjournalistin und NFL-Moderatorin: «Die Vorfreude könnte wirklich nicht grösser sein. Am meisten reizt mich die sportliche Herausforderung. Es wird ganz bestimmt sehr herausfordernd und eine einmalige Zeit – ich freue mich, die ‹Let’s Dance›-Familie kennenlernen zu dürfen, und bin gespannt, was an Tanztalent in mir steckt bzw. was mein Tanzpartner aus mir rausholen kann.»

Bild: IMAGO/Future Image