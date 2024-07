WM im Schneckenrennen: Diese Schnecke wurde zur Gewinnerin gekrönt Langsam und stetig: Die Schneckenrennen-Weltmeisterschaft 2024 in Congham, Grossbritannien, war ein voller Erfolg. Welche Schnecke gewonnen hat, erfährst du im Video. 16.07.2024

Langsam und stetig: Die Schneckenrennen-Weltmeisterschaft 2024 in Congham, Grossbritannien, war ein voller Erfolg. Welche Schnecke gewonnen hat, erfährst du im Video.

Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Congham, Grossbritannien, fand die Schneckenrennen-Weltmeisterschaft 2024 statt.

Über 150 Schnecken nahmen an den Meisterschaften teil, die seit den 1960er-Jahren stattfinden.

Jeff, die Schnecke, wurde mit einer Zeit von 4 Minuten und 3 Sekunden zum Sieger gekrönt. Mehr anzeigen

Seit den 1960er-Jahren findet die Schneckenrennen-Weltmeisterschaft in England statt. Dieses Jahr nahmen über 150 Schnecken an dem Rennen in Congham teil.

Schneckenmeister und Organisator Nickolas Dickson: «Jedes Jahr ist es fantastisch. Die Teilnehmer*innen freuen sich riesig über das Rennen, und es sind dieses Jahr sehr gute Bedingungen für das Schneckenrennen. Ein bisschen feucht, aber im Allgemeinen sind diese feuchten, nicht zu warmen Bedingungen ideal für Schneckenrennen.»

Gewonnen hat Jeff, die Schnecke. Mit einer Zeit von 4 Minuten und 3 Sekunden wird Jeff zum diesjährigen Weltmeister im Schneckenrennen.

Den Rekord der Schnecke Archie aus dem Jahr 1995 konnte Jeff allerdings nicht schlagen. Archie hat die Strecke damals in erstaunlichen 2 Minuten und 20 Sekunden beendet.

Mehr Videos aus dem Ressort