Luca Hänni und seine Christina haben im August geheiratet. Ihre Flitterwochen verbrachten sie anschliessend in Südafrika und auf den Seychellen. Instagram/christina.haenni

2023 haben einige Promis den Gang vor den Traualtar gewagt. Wir werfen einen Blick auf die Hochzeitshighlights des Jahres.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2023 haben sich viele Promi-Paare getraut.

Unter anderem hat Marc Anthony das paraguayische Model und Miss-Universe-Gewinnerin Nadia Ferreira geheiratet.

Auch Luca Hänni und Christina Luft gaben sich das Jawort. Mehr anzeigen

Für viele Promi-Paare läuteten dieses Jahr die Hochzeitsglocken. Während manche sich im kleineren Rahmen ewige Liebe schworen, fuhren andere Verliebte grosse Geschütze auf. Dies sind die Hochzeithighlights des Jahres 2023 – allen voran erinnern wir uns gerne an die Trauung von Luca Hänni (29) und Christina Luft (33) im August.

Luca Hänni und Christina Luft

Luca Hänni und Christina Luft schworen sich am 22. August bei einer intimen Trauung im familiären Rahmen im Piemont die ewige Liebe. Am Vorabend wurden die Gäste zu einer Pizzaparty eingeladen. Kennengelernt hat sich das Power-Paar 2020 bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance», wo sie mit ihren Auftritten nicht nur die Zuschauer sowie Jury verzauberten, sondern sich in das Herz des jeweils anderen tanzten. Wie der Sänger und die Tänzerin auf Instagram stolz schreiben, hat Christina den Namen ihres Gatten angenommen – herzliche Gratulation, «Mrs. & Mr. Hänni»!

Marc Anthony und Nadia Ferreira

Marc Anthony (55) und Nadia Ferreira (24) haben im Januar «Ja, ich will!» gesagt. So schillernd wie die Feier im Pérez Art Museum in Miami im US-Bundesstaat Florida war, so glamourös zeigte sich auch die Gästeliste: Unter anderem waren David (48) und Victoria Beckham (49), Salma Hayek (57), Luis Fonsi (45) oder Maluma (29) dabei, als sich das Paar die Ringe an die Finger steckte.

Prinzessin Iman bint Abdullah und Jameel Alexander Thermiotis

Eine wahre Märchenhochzeit feierte Prinzessin Iman (27), die älteste Tochter von König Abdullah II. (61) und Königin Rania von Jordanien (53), im März. Der Beit-Al-Urdun-Palast in Amman diente als Location für die traumhafte Zeremonie. Dort gab sie ihrem langjährigen Freund Jameel Alexander Thermiotis (29) im eleganten Traumkleid von Dior in Anwesenheit von ungefähr 150 Gästen das Jawort. Laut Medienberichten sei die Trauung live im jordanischen Fernsehen übertragen worden.

Sofia Richie und Elliot Grainge

Seit April sind Sofia Richie (25) und Elliot Grainge (30) offiziell Mann und Frau. Auf Instagram gab das Model Einblicke in das schillernde Hochzeitswochenende: Gefeiert wurde im luxuriösen Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes an der Côte d'Azur. Im Beisein von Brautvater Lionel Richie (74), Brautschwester Nicole (42) sowie Stars wie Paris Hilton (42) und Cameron Diaz (51) gab Sofia dem Musikmanager das Eheversprechen. Und das in einem massgeschneiderten Brautkleid von Chanel.

Alvaro Soler und Melanie Kroll

Erst mit etwas Verspätung veröffentlichten Alvaro Soler (32) und Melanie Kroll (25) ihre Hochzeitsfotos. Bereits Ende Mai hatten die beiden ihre standesamtliche Trauung in Berlin gefeiert. Im Juni zelebrierte das Paar während dreier Tage im engsten Kreise ihre Liebe erneut: In einer alten Villa am See in Krolls Heimatstadt Potsdam gaben sie sich erneut das Eheversprechen. Der spanisch-deutsche Sänger und das Model geben nur wenig über ihr Privatleben preis, zum ersten Mal zusammen in der Öffentlichkeit zeigten sie sich im Jahr 2022.

Colton Underwood und Jordan C. Brown

Der Ex-US-Bachelor Colton Underwood (31) heiratete im Mai seinen Partner Jordan C. Brown (41) während eines dreitägigen Events im Napa Valley im US-Bundesstaat Kalifornien. In Anwesenheit von etwa 200 Gästen schlossen die Turteltauben den Bund der Ehe. Zuvor gab es aber ein Essen und eine Willkommensparty am Pool mit Disco-Thema im Kreise von Familie und Freunden. Underwood verkündete im Dezember 2021, vergeben zu sein, nachdem er sich im April 2021 offiziell geoutet hatte. Auf Netflix erschien die Doku «Coming Out Colton» mit dem ehemaligen Profi-Footballspieler.

Barbara Palvin und Dylan Sprouse

Im Juli trauten Model Barbara Palvin (30) und Schauspieler Dylan Sprouse (31) den Schritt vor den Altar. Die beiden lernten sich vor etwa sechs Jahren kennen und sind seither unzertrennlich. Die Hochzeit feierte das Paar in Palvins Heimat Ungarn. Im Kleid von Vivienne Westwood verzauberte die Braut die etwa 115 Gäste auf dem Anwesen ihrer Eltern.

Sara Nuru

«Germany’s Next Topmodel»-Gewinnerin Sara Nuru (34) sagte im Sommer zum Vater ihres Kindes, ein Schweizer Medienunternehmer, «Ja, ich will!». Die Feierlichkeiten fanden in der Schweiz statt. Nach der standesamtlichen Trauung im Zürcher Standesamt im Kreis 1 fand am Tag darauf eine freie Trauung und eine Party auf einem Weingut nahe Zürich statt. Insgesamt zeigte sich das Model in drei verschiedenen Roben – ein schulterfreies Kleid fürs Standesamt, ein massgeschneidertes, hochgeschlossenes Designerstück ohne Schleier für die Zeremonie und ein Neckholderkleid für den Abend.

Vanessa Hudgens und Cole Tucker

Eine Traumhochzeit umgeben von Mexikos Dschungel: Nachdem ein paar Tage gemunkelt wurde, dass Vanessa Hudgens (34) und Cole Tucker (27) geheiratet haben sollen, bestätigten die «High School Musical»-Darstellerin und der Baseballspieler, sich Anfang Dezember das Jawort gegeben zu haben. Ort des Geschehens war das Azulik Resort in Tulum, in das sich Hudgens laut eigenen Angaben «sofort verliebt» hatte. Vor rund 100 Bekannten und Familienmitgliedern ging das Paar den Bund der Ehe ein.

