Prinzessin Märtha Louise heiratet ihren Schamanen

Prinzessin Märtha Louise und ihr Verlobter Durek Verrett bei den Feierlichkeiten zum 18. Geburtstag von Norwegens Erbprinzessin Ingrid Alexandra. Im Sommer 2024 heiratet das Paar, mit dem Segen des norwegischen Königspalastes. Lise Åserud//dpa

Schöne News aus Norwegen: Prinzessin Märtha Louise hat auf Instagram ihre Hochzeit für August 2024 angekündigt. Der Bräutigam ist ihr Verlobter Durek Verrett, ein umstrittener Schamane.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Märtha Louise kündigt ihre Hochzeit für den Sommer 2024 an. Das genaue Datum steht auch: Es ist der 31. August 2024.

Ihr Verlobter ist Schamane Durek Verrett – eine umstrittene Person.

In der Vergangenheit hatte das norwegische Königshaus seinen Segen zur Beziehung gegeben. Mehr anzeigen

Mit einem süssen Post auf Instagram kündigt Prinzessin Märtha Louise ihre Hochzeit für 2024 an.

Der norwegische Royal gibt auf Instagram schon mal die Details bekannt. Die Vermählung wird am 31. August 2024 stattfinden. Die Location ist ein historisches Hotel. Das Hotel Union im norwegischen Geiranger ist bekannt für ein unglaubliches Panorama. Es ist von spektakulären Fjorden und dramatischen Bergen umgeben.

«Der Geirangerfjord steht auf der Unesco-Kulturerbe und repräsentiert die reiche Kultur und Schönheit Norwegens. Wir sind sehr glücklich darüber, unsere Liebe in der wunderschönen Geiranger Umgebung zu feiern Liebe», schreibt die 51-jährige Norwegerin.

Norwegische Royal-Hochzeit: «Geiranger ist der perfekte Ort, um unsere Liebe zu umarmen»

Es bedeute ihr sehr viel, ihre Liebsten an diesem wichtigen Tag an so einem Ort vereint zu sehen. «Geiranger ist der perfekte Ort, um unsere Liebe zu umarmen», schreibt Märtha Louise.

Das Paar hat im Juni 2022 bekannt gegeben, dass sie heiraten wollen. Doch Verrett hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und braucht eine neue Niere.

Nun scheint es besser zu stehen mit Verrets Gesundheit und die royale Hochzeit kann im Sommer 2024 stattfinden.

