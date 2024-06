«Knox Goes Away»: Dieser Auftragskiller hat Demenz – und noch ein grösseres Problem Schauspiel-Ikone Michael Keaton führt zum zweiten Mal in seiner Karriere Regie und spielt selbst die Hauptrolle. Der Film noir «Knox Goes Away» erzählt die tragische Geschichte eines dementen Auftragsmörders. 03.04.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michael Keaton gab 2008 sein Regiedebüt mit «The Merry Gentleman», ein Film, der keine guten Kritiken erhielt.

Nun versucht er es erneut mit «Knox Goes Away». Der Thriller mit Noir-Zügen wird vom Charisma des 72-Jährigen getragen.

Im weiteren Cast sind James Marsden, Al Pacino und Joanna Kulig. Mehr anzeigen

Es ist ein Schicksal, das schon Walter White in «Breaking Bad» erfahren hat: Eine ärztliche Diagnose sagt dir den eigenen Tod voraus – in naher Zukunft.

In «Knox Goes Away» wird die titelgebende Figur, dargestellt von Michael Keaton, mit Demenz diagnostiziert. Er muss sein Leben als Auftragsmörder also noch bereinigen und das gesammelte Geld seinen geliebten Menschen überlassen.

Bevor er dies tun kann, kommt ihm sein entfremdeter Sohn (James Marsden) dazwischen. Er braucht die Hilfe seines Vaters, um einen Mord im Affekt zu vertuschen und nicht sein komplettes Leben zu ruinieren.

