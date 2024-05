Das Fotoshooting eines Neugeborenen in Cincinnati, Ohio, ging viral. Nachdem der Fotograf Fotos des mürrischen Gesichtsausdrucks des Babys im Internet geteilt hatte.

Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Fotoshooting eines Neugeborenen in Cincinnati, Ohio, ging viral.

Das Baby war erst sieben Tage alt, als seine Mutter Jessica Mundy ihn zu einem Fotoshooting mit der Fotografin Lauren Carson mitnahm.

Carson veröffentlichte die Bilder später auf ihren Social-Media-Kanälen und ging damit viral. Mehr anzeigen

Es war wohl ein ganz besonderes Shooting, das Fotografin Lauren Carson je hatte. Sie veröffentlichte die Bilder später auf ihrem Facebook- und Instagram-Konto und teilte mit, warum es so besonders war.

«Ich fotografiere seit einem Jahrzehnt Neugeborene und habe Hunderte von Babys fotografiert, die mir jede Menge tolle Gesichtsausdrücke verliehen haben», schrieb sie in ihrem Beitrag.

«Aber keiner, und ich meine KEINER, war im Vergleich zu den Blicken, die dieser süsse Junge mir zuwarf.»

In einem Interview mit «Good Morning America» erklärte Carson, wie der Junge für die Kamera posierte: «Er fing an, diese Gesichter zu machen, und ich fing einfach an, sie so einzufangen, wie sie kamen. Ich habe versucht, bei Neugeborenen alle Gesichtsausdrücke einzufangen, die ich kann, weil sie irgendwie unvorhersehbar sein können.»

Ist das Baby wirklich so grumpy?

Doch die Bilder sprechen eine falsche Sprache: Carson sagte, dass Trent während des Fotoshootings nicht wirklich mürrisch gewesen sei, sondern vollkommen zufrieden.

«Er war nicht wählerisch. Er weinte nicht oder deutete darauf hin, dass er sich tatsächlich unwohl fühlte oder verärgert war. Er schnitt uns nur Grimassen … er war wie ein tolles kleines Baby.»

Kurz nachdem sie die Bilder online geteilt hatte, erregten die Fotos schnell Aufmerksamkeit. Sie wurden bislang millionenfach angeschaut, und die Reaktionen, die sie seitdem erhalten habe, seien überwältigend gut gewesen.

Mehr Videos aus dem Ressort