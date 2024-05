Stimmen zur Krönung: Was war der schönste Moment der Zeremonie? König Charles wurde die Krone aufgesetzt. Redaktorin Carlotta Henggeler hat vor Ort in London nachgefragt, wie das Event bei Royal-Fans ankam. Wurde Meghan vermisst? Und was war der schönste Moment? 06.05.2023

Am 6. Mai 2023 wurde Prinz Charles in London zu König Charles III. gekrönt. Die ganze Welt sah dabei zu. blue News war vor Ort und mischte sich im Green Park unter die Royalfans. Ein unvergesslicher Moment.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 6. Mai 2023 wurde Prinz Charles in London in der Westminster Abbey zum König ernannt. Die Zeremonie wurde live im TV auf der ganzen Welt übertragen.

Royalfans aus der ganzen Welt campierten Tage vor der Krönung vor der offiziellen Kutschen-Strecke – trotz miesem London-Wetter.

blue News war vor Ort und mischte sich für Live-Reportagen unter die Royalfans. Ein Blick zurück zum historischen Event. Mehr anzeigen

Erstes Learning: Ein echter Royalfan trotzt dem Londonwetter

Wer sich eine gute Aussicht auf die Kutsche von König Charles und Camilla am Krönungstag sichern wollte, der musste mindestens zwei Tage vor der Zeremonie einen Platz entlang der offiziellen Route sichern – und verteidigen.

Campieren bei Nieselwetter, Sonne, Platzregen, also dem bekannt-berüchtigten London-Wetter-Mix im Mai. Nichts für Warmduscher oder Gfrörli.

Ein Augenschein entlang der Strecke am Vortag der Krönung unter den Royalfans zeigte: Die Stimmung war top – trotz miesem Londonwetter im Mai.

Funfact: Als wir entlang der Krönungsroute Interviews machen, zieht eine Karawane schwarzer Limousinen mit Blaulicht mit Hochgeschwindigkeit an uns vorbei. Ihr Ziel: der Buckingham-Palast. Die Fenster sind abgedunkelt. Ich sage VJ Fabienne Berner noch: «Ist bestimmt ein Royal, der gerade an uns vorbeifährt.» Ein paar Stunden später berichten lokale Medien, Prinz Harry habe mit seinem Vater zu Mittag gegessen, im Buckingham-Palast.

Zweites Learning: Kein Weg zu weit für den neuen König

Entlang der Strecke campieren Fans der britischen Königsfamilie, die von weit her kommen. blue News trifft auf einen Kanadier, Südamerikaner*innen und eine Südafrikanerin.

Die Stimmung ist 24 Stunden vor dem grossen Event ausgelassen und fröhlich.

Dick eingepackt zur Krönung

Taadaaa, selbst am Krönungstag schenkt Petrus dem neuen britischen Regenten kein Königswetter. Es nieselt, der Himmel ist grau.

Auf dem Weg ins Westminster-Quartier, wir wollen möglichst nah ans Geschehnis, begegnen wir vielen Uniformierten. Polizei zu Fuss, im Auto und auch auf dem Velo.

Schon in der Untergrundbahn gibt die Stadt durch, die offizielle Strecke ist gesperrt, alles voll. Wer die Krönung auf Grossleinwand sehen will, kann in die Pärke, welche mit Grossleinwänden, Ständen und WCs auf den Ansturm vorbereitet wurden.

London ist ready für die Krönung von König Charles III. Drei Generationen für einen König: Alle in Union-Jack-Fahne gepackt wartet diese Familie auf die Krönung. Bild: Fabienne Berner Carol aus Südafrika und ihre Kollegin haben sich am Vorabend der Krönung ein Plätzchen entlang der Krönungsroute gesichert. Bild: Fabienne Berner Party im Pub? Diesmal Openair für König Charles. Bild: fabienne berner Egal, ob es regnet oder die Sonne scheint, aus diesem Zelt hat man beste Sicht auf den royalen Event. Bild: Fabienne Berner Die Souvenirshops in London freuts. Die Royal-Fans haben sich eingedeckt. Bild: Fabienne Berner Dieser Herr hält den historischen Event lieber mit dem Pinsel fest. Bild: Fabienne Berner Sogar aus Amerika angereist. Bild: Fabienne Berner Und noch mehr Kunst an der Krönung. Bild: Fabienne Berner Auch die Jungen sind am Start beim royalen Event. Bild: Fabienne Berner blue News-Redaktorin Carlotta Henggeler hat König Charles schon getroffen … Bild: Fabienne Berner … blue News-VJ Fabienne Berner hatte ebenfalls das Vergnügen. Bild: Fabienne Berner London ist ready für die Krönung von König Charles III. Drei Generationen für einen König: Alle in Union-Jack-Fahne gepackt wartet diese Familie auf die Krönung. Bild: Fabienne Berner Carol aus Südafrika und ihre Kollegin haben sich am Vorabend der Krönung ein Plätzchen entlang der Krönungsroute gesichert. Bild: Fabienne Berner Party im Pub? Diesmal Openair für König Charles. Bild: fabienne berner Egal, ob es regnet oder die Sonne scheint, aus diesem Zelt hat man beste Sicht auf den royalen Event. Bild: Fabienne Berner Die Souvenirshops in London freuts. Die Royal-Fans haben sich eingedeckt. Bild: Fabienne Berner Dieser Herr hält den historischen Event lieber mit dem Pinsel fest. Bild: Fabienne Berner Sogar aus Amerika angereist. Bild: Fabienne Berner Und noch mehr Kunst an der Krönung. Bild: Fabienne Berner Auch die Jungen sind am Start beim royalen Event. Bild: Fabienne Berner blue News-Redaktorin Carlotta Henggeler hat König Charles schon getroffen … Bild: Fabienne Berner … blue News-VJ Fabienne Berner hatte ebenfalls das Vergnügen. Bild: Fabienne Berner

Also auf zum Green Park. Hinein in die Massen, um auf die Grossleinwand blicken zu können. Pünktlich zum Start sind wir gut aufgestellt.

Der Nieselregen begleitet uns weiterhin. Jeder geöffnete Regenschirm erntet heftige Buh-Rufe, weil sonst die Grossleinwand verdeckt wird.

Die Zeremonie aus der Westminster Abbey wird in voller Lautstärke übertragen. Der Park ist voll, das Publikum gebannt.

Dem neuen König werden in der Kirche die Insignien überreicht: Zwei Zepter, der Reichsapfel und Ringe. Dann holt der Erzbischof die St.-Edwards-Krone vom Altar, setzt sie Charles aufs royale Haupt und die Anwesenden rufen: «Go Save the King». Die Kirchenglocken von London läuten, am Tower of London werden 62 Salutschüsse abgefeuert.

Darauf wird Camilla zur Königsgemahlin gekrönt.

Das Volk im Green Park jubelt. Im Park wird ausgelassen gefeiert, erste Besucher*innen machen sich auf. Heim, in die wohlige Wärme – mit den Erinnerungen des Tages. An einen historischen Moment mit einem strahlenden Monarchenpaar.

Alle Zeitungen feiern den neuen King – Buhrufe für Prinz Andrew

König Charles lächelt am nächsten Tag von allen Tageszeitungen im Lande am nahe gelegenen Supermarkt.

Das neue Monarchenpaar wird von der «Daily Mail» mit Eisbären verglichen und Kleinprinz Louis bekommt durch seine vielen Grimassen auf dem Balkon des Buckingham-Palastes gar eine Fotostrecke gewidmet.

Seitdem fasziniert mich das britische Königshaus mit all seinen Zeremonien noch mehr. Und König Charles ist mir seit der Krönung sympathischer, zugänglicher geworden.

Ein Haarreif mit Plastikkrone aus dem Billig-Souvenirshop erinnert mich noch heute an die Krönungszeremonie in London. Der Reif steckt in meinem Bleistifthalter auf meinem Pult daheim.

Und jedes Mal, wenn ich es anschaue, erinnere ich mich an diesen historischen Moment. Daran, dass ich mittendrin dabei sein durfte. An die vielen Royalfans entlang der Strecke, an die Salutschüsse zur Krönung. Ich habe noch immer Hühnerhaut, heute noch.

König Charles wird gebührend gefeiert. Sein Bruder Prinz Andrew wird einmal mehr zum Buh-Mann der Nation und Prinz Harry sorgt für Belustigung der Medien auf die hinteren Plätze verwiesen.

