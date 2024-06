Macher von «Asphalt City» im Interview: «Eine grosse Verantwortung, diese Leute zu repräsentieren» Der intensive, zermürbende Thriller «Asphalt City» erzählt die Geschichte von Medizinstudent Ollie Cross, der soeben einen Teilzeitjob als Sanitäter begonnen hat. 31.05.2024

Der intensive, zermürbende Thriller «Asphalt City» erzählt die Geschichte von Medizinstudent Ollie Cross, der soeben einen Teilzeitjob als Sanitäter begonnen hat.

Von Stéphanie Süess, Adrian Kammer, Gianluca Izzo Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In «Asphalt City», einem sehr intensiven Thriller, beginnt Medizinstudent Ollie Cross (Tye Sheridan) einen Teilzeitjob als Sanitäter.

Je länger Ollie für die Ambulanz tätig ist, desto mehr prägt dies sein Bild von der Gesellschaft und seinen eigenen Charakter.

Insbesondere in der zweiten Hälfte stellt sich der Film «Asphalt City» als hoch spannend heraus, wirft moralische Fragen auf und vermag es, emotional zu berühren.

Regisseur ist der in New York lebende Franzose Jean-Stéphane Sauvaire. Mehr anzeigen

Der Medizinstudent Ollie Cross (Tye Sheridan) hat soeben seinen Teilzeitjob als Sanitäter begonnen und wird bereits mit Notfallsituationen der schlimmsten Sorte konfrontiert.

Während den gutgläubigen, aufrichtigen Rookie Opfer von Schusswunden und häuslicher Gewalt oder Junkies mit Überdosen sichtlich schockieren, lässt dies seinen Vorgesetzten Rutkovsky (Sean Penn) kalt. Der Charakter von Ollie und sein Bild von der Gesellschaft werden geprägt.

Der intensive, zermürbende Thriller hat zu Beginn Mühe, so richtig in die Gänge zu kommen. Erst in der zweiten Hälfte wird der Film hoch spannend, wirft moralische Fragen auf und vermag es, emotional zu berühren.

Regisseur ist der in New York lebende Franzose Jean-Stéphane Sauvaire. Er bietet den hart arbeitenden Sanitätern in der Grossstadt eine Plattform und verschafft ihnen damit die Anerkennung, die sie verdienen.

«Asphalt City» läuft ab sofort auf blue Video.

Mehr Videos aus dem Ressort