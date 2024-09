Elle Macpherson lehnt Chemo ab – gegen den Rat von 32 Ärzten

Das australische Model Elle Macpherson hat Brustkrebs – und verweigert die schulmedizinische Behandlung dagegen. IMAGO/AAP

Model Elle Macpherson spricht erstmals über ihre Krebserkrankung und erzählt, sie ignoriere den Rat von 32 Ärzten. Die Australierin hat sich gegen eine Chemotherapie entschieden – und bevorzugt alternative Medizin.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elle Macpherson hat seit sieben Jahren Brustkrebs und befindet sich aktuell in Remission, nachdem sie sich für alternative Medizin anstelle traditioneller Behandlungen entschieden hat.

Ihr Buch «Life, Lessons and Learning to Trust Yourself», das am 19. November 2024 erscheint, beschreibt ihren Schock nach der Diagnose und ihren Weg durch alternative Therapien.

Ihre Söhne reagierten unterschiedlich auf ihre Entscheidung: Während ihr älterer Sohn Flynn skeptisch war, unterstützte ihr jüngerer Sohn Cy ihre alternative Herangehensweise. Mehr anzeigen

Elle Macpherson (60) enthüllt, sie habe seit sieben Jahren Brustkrebs – momentan befindet sie sich in Remission. Das australische Model hat sich entgegen der Ratschläge ihrer Ärzte dafür entschieden, keine traditionelle Behandlung zu machen.

Sie veröffentlicht Details aus ihrem Buch, das «The Sun» vorliegt. «Life, Lessons and Learning to Trust Yourself» wird ab 19. November 2024 in den Bücherregalen stehen. In ihren Memoiren schreibt sie von einem Schock nach der Diagnose, der sie «verwirrt» habe.

Sie hat sich erst einer Lumpektomie unterzogen, bei welcher das von Krebs betroffene Gewebe aus der Brust entfernt wird. Danach kam allerdings eine weitere Diagnose: Macpherson hat Krebszellen in den Milchdrüsen, weiter ist ihre Krebsart hormonabhängig. In der Medizin wird dabei von einem Östrogenrezeptor-positiven Karzinom gesprochen – die Krebszellen wachsen also mithilfe dieser weiblichen Geschlechtshormone.

Die Behandlung dieser Krebsart beinhaltet eine Mastektomie, Chemo- und Hormontherapie und schliesslich die Brustrekonstruktion.

Macpherson entschied sich für alternative Medizin

Elle Macpherson hat sich aber komplett gegen diese Empfehlung ausgesprochen. Das Model schwört stattdessen auf alternativer Medizin. Diese können die Krebs-Symptome lindern helfen – etwa Übel- oder Müdigkeit –, hinreichende Beweise für eine Heilung mithilfe dieser Behandlungen gibt es keine.

Alternative Therapien sind unter anderem Akupunktur, Aromatherapie, Hypnose oder auch Massagen.

In einem Interview zu ihrem Buch sagte Macpherson, sie verbringe viel Zeit mit Gebeten und Meditation am Strand von Miami Beach, sie hat sich definitiv gegen schulmedizinische Behandlungen entschieden.

Ein Sohn wehrte sich gegen die Entscheidung

Laut «The Sun» lebte sie während acht Monaten in einem Haus in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona, wo sie «ganzheitlich behandelt» worden sei. Durch die Therapie geführt habe sie ein Doktor der Naturheilkunde, ein Allgemeinmediziner, ein Osteopath, ein Chiropraktiker und zwei Psychotherapeuten.

Macpherson erzählt, sie habe sich «jede freie Minute darauf konzentriert, sich zu heilen». Sie befand eine Chemotherapie für «zu extrem» in ihrer Situation. Wie sie weiter berichtet, hätten ihre Söhne zu der Entscheidung gemischte Gefühle geäussert: «Mein älterer Sohn Flynn (26) ist traditioneller, ihm war unwohl mit meiner Entscheidung. Seine Unterstützung habe ich trotzdem, auch wenn er nicht mit meiner Herangehensweise einverstanden ist.»

Cy (21) hingegen, ihr jüngerer Sohn, war von Anfang an von der Methode seiner Mutter überzeugt.

Mehr aus dem Ressort Entertainment