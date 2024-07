Der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger zeigt sich über die Auszeichnung "wirklich glücklich", wie er sagte. (Archivbild) Keystone

Seit 70 Jahren ist Emil Steinberger eine Figur in der Schweizer Kabarettisten-Szene. Nun wird er für sein Lebenswerk geehrt.

Der Schweizer Kabarettist Emil Steinberger wird vom Zurich Film Festival für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird Steinberger bei der Premiere des Dokumentarfilms «Typisch Emil» überreicht, wie die Verantwortlichen am Mittwoch mitteilten.

Steinberger bringe die Schweiz seit 70 Jahren zum Lachen, schrieben die Verantwortlichen des Zurich Film Festival (ZFF) in einer Mitteilung am Mittwochmorgen. Für sein Schaffen erhalte er das Goldene Auge, den Lifetime Achievement Award.

In seinem Leben habe er viel Glück gehabt, wurde der Kabarettist in der Mitteilung zitiert. Dazu sei harte Arbeit gekommen. «Zum Erfolg wird es aber erst dann, wenn die Menschen darin Momente entdecken, die sie als kostbar und berührend empfinden», so Steinberger.

Ein Film über sein Leben

Wie sein Weg verlief, erzählt der Dokumentarfilm «Typisch Emil – Vom Loslassen und Neuanfangen». Der Film schaue hinter die legendären Bühnenfiguren des 91-Jährigen. Die Autoren seien – neben Steinberger und seiner Frau Niccel Steinberger – Regisseur Phil Meyer und Kameramann Elmar Bossard.

Das 20. ZFF findet vom 3. bis 13. Oktober statt. Frühere Preisträger des Lifetime Achievement Awards sind laut Mitteilung Donald Sutherland, Paul Schrader, Hans Zimmer, Marcel Hoehn, John Travolta und Harrison Ford.

