Céline Dion ist eine Kämpferin. Im Juni erscheint eine Doku über die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin, die bewegende Einblicke gibt. Ein emotionaler Trailer rührt die Fans bereits jetzt.

Céline Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom und hat dadurch unerträgliche Schmerzen.

2022 machte die kanadische Sängerin ihre Diagnose öffentlich.

Im Juni soll die Doku «I Am: Céline Dion» erscheinen, die bewegende Einblicke in ihren Kampf gegen die Krankheit zeigt.

Es sind bewegende Bilder für alle Fans von Céline Dion (56). In einem rund zweiminütigen Trailer zu ihrer neuen Doku macht die kanadische Sängerin ihrer Krankheit aufgewühlt eine Kampfansage.

Dion leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom – eine seltene Muskelschwäche, an der jährlich nur einer von einer Million Menschen erkrankt. Ihre Diagnose machte sie 2022 öffentlich.

Ihre Stimme bestimme ihr Leben. «Ich brauche mein Instrument», sagt Dion. Und kündigt damit an, dass sie trotz schwerer Krankheit weitermachen will.

«Wenn ich nicht laufen kann, werde ich kriechen. Aber ich werde nicht aufgeben!», sagt Dion unter Tränen im Clip. Denn sie vermisse ihre Fans sehr: «Wissen Sie, es ist nicht schwierig, eine Show zu machen. Es ist schwierig, eine Show abzusagen.»

Der Kampf ist nicht einfach

Und genau das musste die «Titanic»-Sängerin schweren Herzens. Denn nachdem ihre Krankheit diagnostiziert wurde, cancelte Dion eine Tournee und zog sich grösstenteils aus der Öffentlichkeit zurück. In der Vorschau meldet sie sich trotzig zurück. Trotz allem, was sie durchzustehen hat, sagt sie: «Ich liebe jeden Teil meines Lebens.»

Wie sehr sie das Ganze mitgenommen hat, wird in ihren Worten deutlich: «Ich war bisher nicht bereit, darüber zu sprechen. Aber jetzt bin ich bereit.» Die 56-Jährige arbeite jeden Tag hart, aber sie müsse zugeben, dass der Kampf nicht einfach sei.

«Ich weine jetzt schon»

Diese Botschaft berührt die Fans sehr. «Ich weine jetzt schon … Was für eine Ikone, wow», schreibt jemand auf Instagram unter dem geposteten Trailer. Und ein weiterer User meint: «Die Gänsehaut und der Knoten im Hals, wenn man versucht, nicht zu weinen! Unsere liebe Céline.»

«I Am: Céline Dion» wird ab dem 25. Juni auf Amazons Streamingdienst Prime Video verfügbar sein. In einer Pressemitteilung wurde die Doku auch als «ein Liebesbrief an ihre Fans» angekündigt.

