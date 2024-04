Gisele Bündchen bricht bei Polizeikontrolle in Tränen aus

Bei einer Polizeikontrolle in Florida bricht Gisele Bündchen in Tränen aus. Ein Beamter reagiert verwirrt, das Supermodel erzählt daraufhin von ihrer Flucht vor Paparazzi: «Niemand kann mich beschützen.»

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gisele Bündchen ist in Florida wegen «unregelmässigen Fahrens» von der Polizei angehalten worden.

Bei der Kontrolle bricht das Supermodel plötzlich in Tränen aus.

Sie erklärt dem Polizisten hilflos, wie sie vor einem Paparazzo geflüchtet ist – und ihr dabei niemand helfen kann. Mehr anzeigen

Als sie in Surfside im US-Staat Florida in ihrem SUV herumfährt, wird Gisele Bündchen von der Polizei angehalten. Sie sei «unregelmässig gefahren». Der Beamte liess sie schliesslich ohne Busse gehen, doch wie die Bodycam festgehalten hat: Das Supermodel wurde sehr schnell emotional.

«Ich wollte nur so schnell wie möglich von diesem Typen weg», erzählt sie dem Polizisten und meint damit scheinbar einen Paparazzo, der sie verfolgt hat.

Der Verkehrspolizist nahm ihre Aussage entgegen, zeigte sich verständlich, sagte ihr jedoch, er könne ihr dabei nicht helfen. Bündchen antwortet: «Aber er stalkt mich.»

Keine Hilfe – Bündchen bricht in Tränen aus

Das Supermodel wurde darauf hingewiesen, sie könne Anzeige bei der Polizei in Miami erstatten – dies, weil die Verfolgung durch den Fotografen dort angefangen habe. Der Beamte entschuldigte sich, nicht hilfreicher sein zu können – da bricht Bündchen plötzlich in Tränen aus.

«Ich bin so müde», sagt sie mit zittriger Stimme. «Überall sind diese verdammten Typen hinter mir her. Niemand kann mich beschützen. Ich kann nichts tun. Ich will bloss mein Leben leben.»

Bürgermeister von Florida schiesst gegen Polizisten

Er könne sie nicht davon abhalten, ihren Job zu tun, sagt der Polizist. «Ich weiss nicht, wie das erlaubt ist», antwortet die 43-Jährige. Daraufhin fragte der Cop, ob er ihr sonst noch irgendwie helfen könne, Bündchen lehnte ab und dankte ihm.

In Florida wird die ganze Situation nun vom Polizeipräsidium untersucht, da dem Polizisten Fehlverhalten vorgeworfen wird. Der Bürgermeister bezeichnete das Vorgehen als «komplett inakzeptabel».

