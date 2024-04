Als Markenbotschafterin der Schaffhauser Uhrenmarke IWC ist das Model Gisele Bündchen immer wieder in der Schweiz unterwegs. Bild: Imago/Zuma Wire

Gisele Bündchen hat dieser Tage die Schweiz besucht und ihre Eindrücke auf Instagram geteilt. Als Markenbotschafterin der Schaffhauser Uhrenmarke IWC ist das Model öfter hierzulande unterwegs.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das brasilianische Model Gisele Bündchen ist Markenbotschafterin der Schaffhauser Uhrenmarke IWC.

Bei ihrem aktuellen Schweiz-Besuch verband die 43-Jährige das Schöne mit dem Nützlichen.

Bündchen besuchte unter anderem den Rheinfall in Neuhausen SH und die Bahnhofstrasse in Zürich. Mehr anzeigen

Gisele Bündchen weilt dieser Tage in der Schweiz.

Die 43-Jährige ist Markenbotschafterin der Schaffhauser Uhrenmarke IWC und ist deshalb immer wieder hierzulande anzutreffen. Erst kürzlich besuchte sie die Uhrenmesse «Watches and Wonders» in Genf.

Gisele Bündchen verbindet das Schöne mit dem Nützlichen

Bei ihrem aktuellen Schweiz-Besuch verband das brasilianische Model das Schöne mit dem Nützlichen – und lässt auch ihre Fans daran teilhaben.

Auf ihrem Instagram-Account postet Gisele Bündchen diverse Schweiz-Bilder und schreibt dazu:

«A little bit of life lately 🤍 Um pouquinho dos meus dias ultimamente.»

Bündchen besuchte während ihrer aktuellen Schweiz-Reise unter anderem den Rheinfall in Neuhausen SH, die Bahnhofstrasse in Zürich und ass in einem Restaurant eine Crema catalana.

Gisele Bündchen reist mit den SBB

Wenn man den Bildern glauben darf, war Gisele Bündchen mit dem Zug unterwegs. Ein gepostetes Bild zeigt sie am Hauptbahnhof Zürich, während sie auf den Schnellzug nach St. Gallen wartet.

Auch die Follower*innen von Bündchen scheinen die Schweiz zu lieben. In weniger als einem halben Tag sammelte der Post über 385'000 Likes.

«Ich bin nächste Woche auch in der Schweiz und kann es kaum erwarten», schreibt eine Frau, derweil eine andere Followerin kurz und knapp kommentiert: «Wunderschön.»

Mehr Videos aus dem Ressort