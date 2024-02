Für Prinz William hat Prinzessin Kate Priorität

Prinz William hat seine Verpflichtungen wieder aufgenommen. Doch die Unterstützung seiner Familie steht nach Kates Operation im Vordergrund. Geoff Pugh/The Daily Telegraph/PA Wire/dpa

Prinz William hat nach Charles' Krebsdiagnose zwar seinen Dienst verfrüht wieder aufgenommen, obschon sich Kate noch von der OP erholen muss. William stellt das Wohlergehen seiner Familie aber vor seine Verpflichtungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Krebsdiagnose von König Charles muss William seinen Dienst als Working Royal verfrüht wieder aufnehmen. Nach Kates Bauchoperation hatte er angekündigt, bis Ostern zu pausieren und sich um seine Familie zu kümmern.

Jetzt nimmt er wieder Verpflichtungen im Namen der Krone wahr, aber er stellt klar: Das Wohlergehen seiner Familie kommt vor alles andere, schreibt eine britische Zeitung. Mehr anzeigen

Prinz William muss gerade viel aushalten und seine Resilienz beweisen. Nachdem bei König Charles Krebs diagnostiziert wurde, springt Prinz William ab heute schon in die Bresche und nimmt seinen royalen Dienst wieder auf.

Angekündigt war eine Pause bis Ostern, um sich nach ihrer Bauchoperation im letzten Monat um die Erholung von Kate zu kümmern.

Zwei Termine stehen heute in Williams Agenda: Am Vormittag steht eine Amtseinführung auf Schloss Windsor im Namen des Königs und am Abend ein Galadinner im Zentrum Londons in seiner Funktion als Schirmherr der London Air Ambulance an.

Zwei Termine, danach wieder mehr Zeit für die Familie

Nach diesen zwei Verpflichtungen stehen keine weiteren Termine für Prinz William an, schreibt die englische Zeitung «Daily Mail».

Nächste Woche starten in der Schule von Prinz Williams Kinder die Semesterferien. Diese Zeit hat er sich extra freigehalten, um auf die Kinder aufzupassen.

Ein Palastinsider verrät «Daily Mail»: «Der Prinz hat immer deutlich gemacht, dass es seine Priorität ist, seine Frau und Familie zu unterstützen – und er hat keinen Zeitplan dafür festgelegt. Er wird am Mittwoch zu seinen Pflichten zurückkehren, aber man sollte nicht erwarten, ihn danach wiederzusehen.»

Es wird davon ausgegangen, dass Williams Backoffice-Team im Kensington Palast mit seinen Kollegen im Buckingham-Palast darüber spricht, welche öffentlichen Auftritte William anstelle seines Vaters wahrnehmen könnte.

Dabei dürfte es sich um weitere Investitionen handeln und vielleicht um die Führung der Familie bei Veranstaltungen wie dem jährlichen Gottesdienst zum Commonwealth Day in der Westminster Abbey Anfang nächsten Monats.

