Europas Prinzessinnen haben WhatsApp-Gruppe – aber eine ist ausgeschlossen

Zukünftige Königinnen an royaler Geburtstagsfeier: Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (Mitte), Amalia der Niederlande (hintere Reihe, links) und Prinzessin Elisabeth von Belgien (hintere Reihe, rechts) im Juni 2022 in Oslo.

Die Nachfolge der europäischen Monarchien ist in weiblichen Händen. Wie Medien berichten, sollen die zukünftigen Königinnen sich auf WhatsApp über einen Gruppenchat austauschen. Doch eine ist ausgeschlossen.

Nicht eingeladen zum royalen Austausch wurde demnach Leonor von Spanien.

Entstanden sei der exklusive Thronfolgerinnen-Chat an Ingrid Alexandras 18. Geburtstagsfeier. Mehr anzeigen

Auch Europas Royals tauschen sich über WhatsApp aus. So sollen Ingrid Alexandra von Norwegen (20), Amalia der Niederlande (20) und Elisabeth von Belgien (22) einen Gruppenchat gegründet haben, als sie sich an der Party zum 18. Geburtstag der norwegischen Kronprinzessin in Oslo getroffen haben.

Ingrid Alexandra feierte aufgrund der Corona-Pandemie im Juni 2022 ihre Volljährigkeit nach. Dazu erschienen auch Amalia der Niederlande und Elisabeth von Belgien. Wer fehlte: Leonor von Spanien (18).

Wie «Mujer Hoy» wissen will, soll der WhatsApp-Gruppenchat damals beim Geburtstagsfest von Ingrid Alexandras entstanden sein. Die spanische Zeitschrift stützt sich auf Aussagen der niederländischen Royal-Experten Jan Wagner und Sam Hoevenaar. Demnach soll Leonor auch im Nachhinein keine Einladung zum royalen Chat-Austausch bekommen haben.

Auszutauschen haben die jungen Royals wohl genug. Denn schliesslich werden sie alle irgendwann einmal den Thron ihres Landes besteigen. Im exklusiven Thronfolgerinnen-Chat haben sich die Gleichgesinnten daher sicherlich viel zu erzählen.

Ausgeschlossen wegen Fernbleiben von Geburtstagsfest?

Ob Prinzessin Leonor keine Einladung zum royalen Gruppenchat erhalten hat, weil die Tochter von König Felipe (56) und Königin Letizia (51) nicht am Geburtstagsfest erschien, ist nicht ganz sicher. Auf jeden Fall verpasste sie aber an diesem Tag die Chance zum Knüpfen von engeren Banden mit den anderen zukünftigen Königinnen.

Wie «Gala» berichtet, könnte ein anderes Indiz zum Ausschluss von Prinzessin Leonor der «kleine, aber feine Altersunterschied» zwischen den vier Kronprinzessinnen sein. Die 18-Jährige, die im Oktober 19 wird, befindet sich aktuell noch in der Militärausbildung, nachdem sie im vergangenen Jahr die Matura abschloss.

Auch Prinzessin Ingrid Alexandra leistet noch bis Anfang 2025 Militärdienst. Prinzessin Elisabeth hat an der Universität Oxford einen Bachelor in Geschichte und Politik gemacht, jetzt soll sie an der Elite-Universität Harvard mit ihrem Master in Public Policy starten. Und Prinzessin Amalia hat einen Abschluss in Politik, Psychologie, Jura und Wirtschaft an der Universität Amsterdam gemacht, absolvierte zudem ein Auslandssemester in Madrid.

