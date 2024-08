Der Schweizer Instagram-Comedian Zeki Bulgurcu («Swissmeme») und die ehemalige Bachelorette Yuliya Benza zeigen sich auf Instagram küssend vor einem Sonnenuntergang. Instagram: zekisworld

Das Geheimnis ist gelüftet: Die ehemalige Bachelorette Yuliya Benza und der Schweizer Comedian Zeki Bulgurcu haben ihre Beziehung offiziell gemacht und zeigen sich verliebt auf Instagram.

Yuliya Benza und Zeki Bulgurcu präsentieren sich erstmals als Paar auf Instagram und bestätigen ihre Beziehung.

Die beiden sind nicht nur privat, sondern auch beruflich ein starkes Duo und nutzen ihre Social-Media-Plattformen für humorvolle Paarvideos.

Yuliya suchte 2022 im TV nach ihrem Traummann und vergab ihre letzte Rose an Yuri Natale, doch die Liebe hielt nur kurz. Mehr anzeigen

Jetzt ist es raus: Die ehemalige Bachelorette Yuliya Benza (30) zeigt sich auf Instagram offiziell mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Und er ist kein Unbekannter: Der Comedian und Influencer Zeki Bulgurcu (34) hat ihr Herz erobert.

Vor einer romantischen Sonnenuntergangskulisse teilen die beiden nicht nur verliebte Blicke, sondern auch einen Kuss – und machen damit ihre Beziehung öffentlich. Die Schweizer Promiwelt hat ein neues Traumpaar.

Schon seit einiger Zeit gibt es Hinweise auf die Romanze: Yuliya trat regelmässig in Zekis humorvollen Instagram-Videos auf, in denen sie gemeinsam typische Alltagssituationen von Paaren in der Schweiz auf die Schippe nehmen. Nun ist klar, dass die Chemie nicht nur vor der Kamera stimmt, sondern auch privat.

Bereits seit einiger Zeit taucht Yuliya Benza in Zeki Bulcurus Memes-Videos auf Instagram auf. Instagram: zekisworld

Yuliya Benza ist kein Neuling, wenn es um die Suche nach der grossen Liebe geht. 2022 suchte die gebürtige Ukrainerin in der TV-Show «Die Bachelorette» nach ihrem Traummann. Ihre letzte Rose vergab sie schliesslich an Yuri Natale (29) aus Graubünden.

Verlobung vor laufender Kamera

Ihre Beziehung gipfelte in einer Verlobung vor laufenden Kameras – eine Premiere in der Geschichte der Show. Trotz dieses romantischen Moments hielt das Glück nur kurz an.

Schon nach zwei Monaten folgte das Liebes-Aus, begleitet von einem öffentlichen Streit, in dem Yuri enthüllte: «Ich habe herausgefunden, dass sie sich in mein Instagram eingeloggt hat und mich kontrollierte.»

Jetzt scheint Yuliya Benza ihr Glück erneut gefunden zu haben – diesmal an der Seite von Zeki Bulgurcu.

Yuliya Benza, 2022 als Bachelorette auf 3+. 3+

Der Influencer Zeki Bulgurcu erlangte Berühmtheit durch seinen Instagram-Kanal «Swissmeme». Ursprünglich arbeitete er als Detailhandelsfachmann, bevor er 2013 begann, Memes online zu teilen. Mit seinen Inhalten gehört er heute zu den erfolgreichsten Influencern der Schweizer Social-Media-Szene. Kürzlich eröffnete Zeki seinen ersten eigenen Dönerladen.

Yuliya Benza ist eine ukrainisch-schweizerische Unternehmerin, Reality-TV-Star und Influencerin. Bekannt wurde sie einer breiteren Öffentlichkeit 2022 als Bachelorette. Ursprünglich aus der Ukraine stammend, zog sie mit zwölf Jahren in die Schweiz und gründete 2015 die «Make-up Academy» in Dübendorf, die sich auf die Ausbildung von Make-up-Artists spezialisiert.

