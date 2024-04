Prinzessin Beatrice bei der Hochzeit ihrer Schwester Eugenie im Oktober 2018. KEYSTONE

Ein neuer Schicksalsschlag erschüttert das britische Königshaus. Der Ex-Freund von Prinzessin Beatrice von York wurde tot in einem Hotelzimmer in Miami aufgefunden. Paolo Liuzzo soll an einer Überdosis gestorben sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Ex-Freund von Prinzessin Beatrice wurde tot in einem Hotelzimmer in Miami, im US-Bundesstaat Florida, aufgefunden. Die Polizei hat keine Todesursache bekannt gegeben. Gerüchten zufolge soll Liuzzo an einer Drogenüberdosis gestorben sein.

Mit Paolo Liuzzo war Prinzessin Beatrice 2005 liiert gewesen.

Die englische Zeitung «The Sun» schreibt, Prinzessin Beatrice sei in Trauer. Mehr anzeigen

Das Jahr 2024 entwickelt sich immer mehr zum Horrorjahr für die britische Königsfamilie. Zuerst die Krebs-Diagnosen von König Charles und Prinzessin Kate.

Jetzt erschüttert ein neuer Schicksalsschlag die britischen Royals. Der Ex-Freund von Prinzessin Beatrice, Paolo Liuzzo, ist Anfang Februar tot in einem Hotel in Miami aufgefunden worden, wie «The Sun» nun berichtet. Das Miami Police Department hat den Tod der englischen Zeitung bestätigt.

Paolo Liuzzo war als Kunsthändler tätig. Mit Liuzzo war die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson von 2005 bis 2006 zusammen. Damals war Beatrice 17 Jahre alt, Paolo Liuzzo schon 24 Jahre alt.

Anfang Februar wurde Paolo Liuzzo im Hotel Citizen M in Miami mit 41 Jahren tot aufgefunden. Eine Todesursache hat die Polizei nicht bekannt gegeben. Es kursieren Gerüchte, dass Liuzzo an einer Überdosis gestorben sein soll.

Ein Freund von Liuzzo hat mit der englischen Zeitung «Sun» gesprochen und erzählt: «Er fing an, eine Menge pharmazeutischer Drogen zu nehmen, aber das führte später zu Kokain und härteren Drogen.»

Die Liebe gefiel den Royals nicht

Über die Liebe zwischen Prinzessin Beatrice und Liuzzo war die Royalfamilie not amused.

Liuzzo war vor der Beziehung mit Beatrice wegen Totschlags an einem Studenten während einer Schlägerei in Massachusetts verhaftet und verurteilt worden, schreibt «Krone.at». Die Anklage sei aber später wegen Körperverletzung fallengelassen und er musste nicht ins Gefängnis, sondern kam damals mit gemeinnütziger Arbeit davon.

Die Liebe zwischen dem ungleichen Paar hielt nur ein Jahr.

Prinzessin Beatrice gab im September 2019 die Verlobung mit Edoardo Mapelli Mozzi bekannt. Im Juli 2020 heiratete die englische Prinzessin den Geschäftsmann. Am 18. September 2021 kam ihr erstes Kind, die Tochter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, in London zur Welt. In der britischen Thronfolge steht das Kind hinter seiner Mutter an zehnter Stelle.

