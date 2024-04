König Charles III. verleiht Kate einen abstrusen neuen Titel

König Charles III. ehrt Prinzessin Kate persönlich mit einem neuen Titel für Öffentlichkeitsarbeit. KEYSTONE

Jahrelang hat Prinzessin Kate Öffentlichkeitsarbeit betrieben, nun wird sie dafür von König Charles persönlich geehrt. Es solle nochmals unterstreichen, wie wichtig Catherine für die Monarchie ist.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Charles III. hat Prinzessin Kate persönlich für diesen neuen Titel ausgewählt.

Sie wird ab sofort zum höchsten Mitglied der «Order of the Companions of Honour» – in dieser Gemeinschaft ist unter anderem auch Sir Paul McCartney.

Die Beziehung zwischen Charles und Kate sei zudem enger geworden, seit sie beide mit Krebs diagnostiziert worden sind. Mehr anzeigen

Kate (42), die sich momentan in Krebstherapie befindet, ist die erste Empfängerin eines neuen royalen Titels. König Charles III. (75) verleiht ihr jenen persönlich.

Er lautet im englischen Original sehr trümmlig: «The Royal Companion of The Order of the Companions of Honour». Sie ist damit das höchste Mitglied dieser Companions of Honour – «Ehrenkamerad*innen». Teil dieser auserwählten Gruppe sind unter anderem auch Sir Paul McCartney oder Sir David Attenborough.

Wie «The Sun» schreibt, kommt diese Ehre nicht unerwartet, da sich Charles und Kate nach ihrer Krebs-Diagnose nähergekommen seien. So hätten sie gemeinsam zu Mittag gegessen.

Kate wurde vom König persönlich für diese Ehre ausgewählt, um nochmals zu unterstreichen, was für ein «hohes Ansehen» sie innerhalb der Royal Family geniesse. Und es sei auch ein Dank dafür, «in den letzten Jahren mehr Verantwortung zu übernehmen».

Andere Würdenträger sind ausserdem J. K. Rowling, Erzbischof Desmond Tutu, Dame Vera Lynn, Sir Elton John und auch Sir Winston Churchill.

